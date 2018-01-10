CES’te Razer Şovu: Project Linda, Nommo, Hyperflux ve Hue!

Razer, CES’te oyuncuların dikkatini çekecek birçok yenilik ile geldi. Razer Phone için bir dizüstü bilgisayar hazırlayan Razer, hoparlör, mouse ve Philips Hue desteği veren Chroma ile dikkat çekiyor.

En popüler oyuncu ekipmanları üreten firma konumunda olan Razer, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2018’de adeta şov yaptı. Yeni ürünlerini ardı ardına duyuran marka, özellikle Project Linda ve Firefly özelliğine sahip Mamba ile dikkat çekecek.

Razer Project Linda

Razer, bugün yaptığı bir duyuru ile “Project Linda,” 13.3 inç laptop tasarımını tanıttı. Gücünü Android tabanlı Razer Phone’dan alan Linda, bir anlamda akıllı telefon-laptop birleşimi bir cihaz olarak yepyeni bir dönem başlatıyor. Razer Phone için bir dock görevi gören Linda, kişisel bilgisayarlarda artık tanıdık Android ortamını kullanabilme imkanı sunacak. Aslında Samsung DeX, Huawei Desktop Mode özelliği gibi çalışan Linda, eksra klavye, mouse ve monitör gibi gereksinimler yerine hazır bir dizüstü bilgisayar olarak geliyor.

Razer Phone’u dokunmatik yüzeyin bulunduğu yere kusursuzca içine takarak çalıştırdığınız Project Linda laptop tek tuş ile bağlantıyı kuruyor. Telefondaki Qualcomm Snapdragon 835 mobil platform ve 8 GB belleğin üstün performansı sayesinde Project Linda, anında bir Android Laptop’a dönüşüyor. Şase içinde çalışmaya devam eden Razer Phone’un 5.7 inçlik ekranı ise dilerseniz dokunmatik yüzey, dilerseniz uygulamalar, araçlar ve daha fazlasına erişmek için ikinci ekran olarak işlev görmeye devam ediyor.

Yekpare CNC alüminyum şaseden tasarlanan Linda, en kalın noktasında 15mm ve telefon takılı iken 1.25 kg ağırlığında. 13.3 inç Quad HD ekran Razer Phone’un 120 Hz yenileme hızından da faydalanıyor iken 53.6 Wh dahili bataryaya sahip olan Linda bu şekilde takılı Razer Phone’u normal bir prizden 3 kat daha hızlı bir sürede %100 pil seviyesine getiriyor. Laptop içerisinde bulunan 200 GB depolama kapasitesi çevrimdışı yedeklemelerinizi saklamanıza olanak veriyor. Bağlantı noktaları olarak üzerinde 3.5 mm ses jakı, bir adet USB A girişi, bir adet USB C şarj girişi mevcut. Üzerinde 720p web kamerası bulunanan laptop iletişim konusunda da büyük olanaklar sunuyor.

Razer Nommo ve Nommo Pro

Razer, Linda dışında yeni hoparlör serisi Razer Nommo ve Nommo Pro’yu tanıttı. THX sertifikalı, kayıpsız 2.1 hoparlör sistemi olan Nommo Prolar Dolby Virtual Speakers teknolojisi ile oyunlardaki ses doygunluğunu yeni bir seviyeye taşıyor. Razer Nommo 2.0 hoparlör sistemi dengeli, tam teşekküllü bir ses düzenini fiyat performans ürünü olarak sunuyor. Nommo hoparlör serisi oyuncuların hassas çevre seslerinden faydalanarak daha verimli oyunlar çıkartması için tasarlanmış ve bütün ses sistemi özellikleri, gerçek sağ ve sol stereo imajlama ile doğru pozisyonu size sunmak üzerine ayarlanarak üstün bir performans sergileryebiliyor. Bu şekilde oyuncular düşmanın ayak seslerini gerçekten hangi yönden geliyorsa o şekilde duyabilecekler. Nommo Pro’da bu özelliğe ek olarak yüksek frekansları genişleterek detayları yakalamanızı sağlayan Bağımsız Tweeter (Independent Tweeters) özelliği de bulunuyor.

5.1 surround ses katmanı da ekleyen hoparlörün Dupont Kevlar kaplama sürücüleri ise sağlam midler sağlarken bağımsız ipek dokuma tweeter’ları da duyumu rahat ve dengeli high’lar sunuyor. Silindir şekilde tasarlanan ve alt kısmında ses veren subwoofer ise derin ve sürekli tonlamaları hava akımı yardımı ile dağıtıyor. Razer Nommo Pro USB, optik, Bluetooth ve 3.5 mm jak girişlerine sahip . Bunun yanında ses, kaynak kontrolü ve kulaklık girişi bulunan bir kontrol podu da sunuyor. Razer Synapse 3 (beta) ile EQ ayarlarını ve bass seviyelerini istediğiniz şekilde kişiselleştirebildiğiniz gibi hoparlörleri Android ve iOS için indirilebilen Nommo Pro uygulaması ile kontrol edip Spotify ve diğer müzik uygulamalarını Bluetooth bağlantısı ile Nommo hoparlörler üzerinden dinleyebilrisiniz

Razer Nommo ise güncelik her türlü ihtiyaç için kullanabileceğiniz 2.0 ses sitemi olmasının yanında Custom Woven Glass Fiber 3 inçlik sürücüler ile tertemiz ve güçlü bir ses sunarak standart rakiplerinden çok daha üstün olduğunu da kanıtlıyor. Arkadan çıkan bass’lar ile daha yüksek bass seviyesi ve doygunluk oranı sunuluyor. Çok yönlü kullanımı arttırmak amacı ile Automatic Gain Control özelliği ile bass’ları kontrol eden Razer Nommo bu şekilde bass dengesini tutarlı bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanında EQ ayarlrını da dengeleyerek temiz dogun bir bass gelmesini sağlıyor. Serinin ayrıca USB bağlantılı ve dahili DAC bulunan Chorma versiyonu da mevcut.

Razer Mamba & Firefly HyperFlux

Razer, CES 2018’de aynı zamanda HyperFlux destekli fare matı ile bileşeni fareye kesintisiz ve sorunsuz olarak güç transfer edebilen yeni Razer HyperFlux Wireless Power teknolojisini tanıttı. Diğer benzer ürünlerin aksine yeni Razer HyperFlux teknolojisi matın manyetik bir alan oluşturarak üzerinde bulunan farenin pili yerine doğrudan kendisine enerji veriyor. Bu bağlamda gücü doğrudan fareye aktaran ve pil ihtiyacını ortadan kaldıran dünyanın ilk teknolojisi olan yeni Razer HyperFlux ile artık pilsiz çok daha hafif kablosuz farelerin üretilmesi de mümkün olacak.

Razer Mamba HyperFlux ayırca Razer’ın sahibi olduğu Adaptive Frequency Technology (AFT) özelliği sayesinde mükemmel ötesi kablosuz sinyal gücüne de sahip. AFT ile fare ve bilgisayar arasındaki endüstri lideri kablosuz sinyal gücünü 2.4 GHz frekans bandında tecrübe edeceksiniz. 16.000 DPI 5G optik sensörü bulunan Razer Mamba HyperFlux kesin hareketler ve hızlı aksiyon almak için ideal bir tercih olacak. Razer Firefly HyperFlux ise Razer’ın ödüllü RGB fare matının en son evrimi. Çift taraflı sert/bez yüzeylere sahip mat esnek oynanabilirlik sağlıyor. Oyuncular hızlı fare hareketleri için sert zemini, ince ayar kesinlikli hareketler için ise bez zemini kullanarak oynanışlarında etkili bir performans artışına gidecek. Bağlantısı kurulduğu anda fareye güç aktarımı yapan mat sayesinde fareden kesintisiz ve sorunsuz faydalanabilecek.

Razer Chroma & Philips Hue

Razer ve Philips anlaşma yaparak oyuncuların fazla hoşuna gidebilecek bir yenilik ile geliyor. Razer’ın marka haline gelen Chroma aydınlatma seçeneği Philips’in Hue ampulleri ile birleşerek Razer Synapse 3 ile kullanılabilir olacak. Yani Synapse üzerinden artık sadece Chroma aydınlatma destekli ürünleri değil, Hue ampulleri de yönetebileceksiniz. Bu sayede oyun bilgisayarınızın bulunduğu odanız, tam manasıyla bir oyundaki aksiyona yönelik tepkiler veren bir oda haline gelebilecek. Tam senkronlu çalışabilecek Hue ile Chroma, oyun zevkini ciddi oranda katlayacak gibi görünüyor.