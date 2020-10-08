Çentikli iPhone tasarımı, 2 nesil daha devam edecek!

Çentikli iPhone tasarımı şimdilik devam edecek gibi gözüksede Apple’ın önümüzdeki yıllar için değişik planları var.

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Çentikli iPhone tasarımı devam edecek!

Birçok iPhone kullanıcısının iPhone’da görmeyi istemediği tek şey kuşkusuz ki ekranlarının üst kısmında yer alan çentiktir. Apple, 3 yıl önce iPhone X ile yüksek ekran/kasa oranına sahip bir ekran tanıttı. O zamanlar iPhone X ekranı kuşkusuz en güzel görünenler arasındaydı. Ancak geçen yıllarda akıllı telefon ekranlarında tamamen devrim yaratıldı. Büyük bir çentikten, ekranda orada olduğu belli bile olmayan çok küçük delikli çentiğe kadar ilerleme sağlandı. Öyleyse soru şu: Apple bu büyük çentikten ne zaman kurtulmayı planlıyor?

Twitter’daki bir sızıntı kaynağından paylaşılan tweette, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceği iddia edildi ve iPhone’un çentikli tasarımını devam ettireceği söylendi. Yapılan sızıntılara göre, en azından önümüzdeki 2 nesil için yine çentik göreceğiz. Bu da yalnızca iPhone 12 serisinin değil, aynı zamanda 2021’de tanıtılacak iPhone 13 serisinin de bir çentikle geleceği anlamına geliyor. iPhone 12’nin son 3 yılda gördüğümüzle aynı çentiğe sahip olacağı sızıntı kaynakları tarafından doğrulanmıştı. Ancak 13. nesil iPhone için çentik biraz daha incelecek.

Apple, ekran içi kamera teknolojisine geleneksel yaklaşıyor!

Öte yandan, Çinli şirketler ekran içi kamera teknolojilerini çoktan ortaya çıkardı. ZTE, dünyanın ilk ekran içi kameralı telefonunu piyasaya sürdü ve diğer şirketlerin de telefonlarını yeni teknolojiyle piyasaya sürmeleri bekleniyor. Apple’ın bahsettiği “Mükemmellik” in ardındaki fikir çok açık, Apple yeni bir teknoloji üzerinde kumar oynamayacak.

Ancak COVID-19’un ortaya çıkışı her şeyi değiştirdi ve Face ID, maske takmak durumunda kalan kullanıcıları gerçekten zorladı. 3D yüz tanımanın büyük çentiği de beraberinde getirmesi bu teknolojiyi artık modası geçmiş kıldı. Bunlara dayanarak Apple, Touch ID’yi yeniden canlandırma kararı almış ve daha iyi bir görüntü için 3D yüz tanıma teknolojisinden vazgeçmiş olabilir ancak teknoloji devinin daha iyi planları var gibi gözüküyor.

Yeni nesil iPhone 13 serisi bir yıldan önce çıkmayacağından bunu söylemek için çok erken olabilir ancak, sızıntı kaynakları oldukça sağlam görünüyor. Aynı zamanda iPhone’lar için, şirketin deney yapmak yerine en rafine teknolojiyi kullanması gerçekten mantıklı. İşte bu sebepten dolayı, önümüzdeki bir yıl daha çentiğe sahip iPhone 12 ve 13 serileri göreceğiz gibi duruyor. 13 Ekim’de gerçekleşecek lansman etkinliğinde sonra daha fazla bilgiye sahip olacağız. Apple’ın bu lansmanda 4 yeni telefonu olan iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’ı tanıtması bekleniyor. Umalım ki teknoloji devi bizi bir şekilde şaşırtsın.