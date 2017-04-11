Casper C810 Modeli Bilgisayar İncelemesi

Uygun fiyatlı performans arayan kullanıcılar için Intel’in gücünü dizüstüne getiren Casper C810, şık görünümüyle dikkatleri çekiyor.

Oyunlarda iddialıysanız ve taşınabilir bilgisayar ile her işinizi görmek istiyorsanız Casper’ın sunduğu bu seçenek size göre olabilir. Kullanıcıların performans ihtiyaçlarını iyi şekilde karşılayan Casper C810, Intel’in 7. nesil Core i7-7500U işlemcisini kullanıyor. Bu işlemcinin 16 GB bellekle desteklenmesi sayesinde yüksek hacimli veri işleri konusunda rahatlık yaşıyorsunuz.

Casper C810 üzerinde NVIDIA tarafından sunulan GTX950M grafik işlemcisi mevcut. Yalnızca güncel oyunlarda değil aynı zamanda tasarım ve video işleme uygulamalarında da çok iyi performans gösteriyor. 4 GB bağımsız grafik belleği de yoğun yükler altında ürünün performansının devamını sağlıyor. 128 GB yüksek performanslı SSD depolama ile donatılmış Casper C810 1 TB büyüklüğünde bir de mekanik depolama alanıyla sunuluyor.

Özellikleri ise:

İşlemci: 7. nesil Intel Core i7-7500U

Bellek: 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GTX950M, 4 GB

Depolama: 128 GB SSD ve 1 TB HDD

Ekran: 15,6 inç, 1920×1080 piksel LCD

Bunın gibi Intel işlemcili ürünleri uygun fiyatlarla ve taksit imlânlarıyla Vatan Bilgisayar’dan alabilirsiniz.

Casper C810’un fiyat bilgisine www.vatanbilgisayar.com/casper-c810-core-i7-7500u-2-7ghz-16gb-ram-1tb-128ssd-gtx950m-4gb-15-6-w10.html adresinden ulaşabilirsiniz.