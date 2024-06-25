Casio America, G-SQUAD serisine yeni bir model olan G-SHOCK GBD-300 akıllı saatini ekliyor. Bu yeni Casio akıllı saat, konfor ve dayanıklılığı hedefleyen daha ince, daha kompakt bir tasarıma sahip ve bu da onu sporcular ve fitness tutkunları için mükemmel kılıyor.

Casio akıllı saat: Casio G-SHOCK GBD-300

Casio G-SHOCK GBD-300, temel bileşenlerini koruyan ve önemli darbelere zarar vermeden dayanabilmesini sağlayan çift çerçeve yapısına sahip. Bu Casio akıllı saat hafif, darbelere dayanıklı ve parlak ışıkta bile saati, tarihi ve alarmları net bir şekilde gösteren yüksek kontrastlı bir LCD ekrana sahip. Ayrıca dört alarm, bir geri sayım sayacı, bir kronometre ve 38 dünya saati ayarı içeriyor.

Casio G-SHOCK GBD-300, mesafeyi, tempoyu, adımları ve yakılan kaloriyi ölçen gelişmiş fitness takip özellikleriyle birlikte geliyor. Bu verileri performans analizi için saklayan Casio akıllı saat, sporcuların ilerlemelerini izlemelerine ve antrenmanlarını ayarlamalarına yardımcı oluyor.

Bluetooth bağlantısıyla GBD-300, akıllı telefonlara kolayca bağlanarak kullanıcıların aramalar, e-postalar ve sosyal medyayla ilgili bildirimleri doğrudan saatlerinde almasına olanak tanıyor. G-SHOCK MOVE uygulaması, egzersiz planı özelleştirmesi ve GPS mesafe düzeltmesi ile bu Casio akıllı saatin özelliklerini geliştiriyor.

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GBD-300, 20 bar’a kadar suya dayanıklı olduğundan ve iki yıla kadar dayanabilen CR2032 lityum pil ile çalıştırıldığından uzun süreli kullanım için üretilmiştir. Temmuz ayında siyah, beyaz ve sarı renk seçenekleriyle satışa sunulacak.