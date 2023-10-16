İster videografi sektöründe çalışıyor olun, ister Influencer sınıfına ait olun, hedef kitlenize sunduğunuz videonun kalitesi itibarınızı ve pazardaki varlığınızı belirler. Bu, sektörünüzdeki büyüme ve başarıdan yararlanmanın önündeki en büyük engeldir. Hiç kimse titreyen bir videoyu veya daha yüksek düzeyde dengesizlik içeren bir videoyu izlemek istemez veya sevmez. Oluşturduğunuz vizyonunuzu ve hikaye anlatımınızı ortaya koymanızı engelleyen şeylerden biride budur. Ancak bu, kariyerinizi veya itibarınızı daha fazla etkilemeyecektir. Çünkü bu yazımızda size bir çözümle sunacağız. Çözüm: CapCut ile video sabitleyici özelliği.

Video sabitleyici tam olarak nedir?

İnternette bulunan ve geniş bir kitleye yüksek erişilebilirlik sağlayan bir araç veya uygulamadır. Bu aracın zahmetsiz çalışmasının ardındaki ana nokta ise AI yani Yapay Zeka. Bu, herhangi bir kullanıcının nesnelerde veya videoda bulunan titremeyi, hareketi ve titreşimleri ortadan kaldırmasına yardımcı olur. Bu aracı kullanarak videolarınız için dikkate değer bir kalite ve görünüm düzeyi elde edebilirsiniz.

CapCut video sabitleyici özelliği nasıl çalışır?

Video sabitleyici aracının çalışması ve işleyişi bazı basit adımlardan oluşuyor. Video sabitleyicinin çalışması için öncelikle CapCut ana çevrimiçi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. Sayfanın üst kısmında bir menü çubuğu göreceksiniz. Bu menü çubuğu birden fazla seçenek bulunuyor. Bu seçenekler arasından Araçlar seçeneğini bulmanız gerekiyor. Seçeneği bulduktan sonra üzerine gelmeniz gerekiyor. Üzerine geldikten sonra video sabitleyicinin sunduğu tüm araçlara erişebileceksiniz. Burada görüntü, ses, metin ve video bölümleri yer alıyor. Video bölümüne gidin, video sabitleme aracını seçin ve ana sayfayı ziyaret etmek için üzerine tıklayın.

Video sabitleme aracının sayfasına geldiğinizde “video yükle” metninin yer aldığı sekmeyi göreceksiniz. Artık dengelemek istediğiniz videoyu yüklemek için iki ana yönteme ihtiyacınız var. Bunlardan biri, dosyayı seçmek için sürükle ve bırak seçeneğini kullanarak dosyayı sekmeden sekmeye sürükleyip video yükleme sekmesinin bulunduğu yere bırakmak. Bir diğeri ise üzerine tıkladığınızda size bir pencere açacak; bu pencere, cihazınızın tüm dosya ve klasörlerine tam erişim sağlar. Bunu kullanarak videonuzu nereye koymuş olursanız olun video dosyasını seçebilirsiniz.

Bundan sonrasında pek bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Artık yapay zeka tüm sorumluluğu üstleniyor. Videolarınızdaki hareketlerin veya titremelerin ayarlanması ve ortadan kaldırılmasıyla ilgileniyor. Böylece videolarınızın profesyonel ve benzersiz görünmesini sağlayabilirsiniz.. Video sabitleyicinin bu adımda size sunduğu şeylerden biri, değişiklikleri geri alabilmeniz ve videoda hâlâ hata veya kusur olup olmadığını görebilmenizdir. Eğer sizin gördüğünüz herhangi bir hata var ise bu hatayı da kolayca halledebilmenize olanak tanıyor.

Son adımda dışa aktar sekmesine tıklamanız gerekiyor. Dışa aktar sekmesi önünüze çeşitli seçenekler sunuyor. Bunlar arasında indirme, TikTok’ta paylaşma, reklam olarak kullanma vb. yer alıyor. Bunun yanı sıra sihirli araç da dikkat çekiyor. Bunun nedeni, sihirli aracın videonuzun hızını ve diğer efektlerini değiştirmenize olanak sağlaması. Bundan sonra indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Video sabitleyiciyi kullanmaya başlamak için elinizde neler olmalı?

Video sabitleyiciyi kullanmaya başlamak veya kullanmaya başlamak için ihtiyacınız olan birkaç şey var. Bu bağlamdaki önemli hususlardan bazıları şunlar:

● Video sabitleyiciyi kullanmaya başlamak için interneti veya sorunsuz ağ bağlantısını kurun.

● Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, tablet veya PC gibi bir cihazınız olması gerekir.

● Bunun yanı sıra, video sabitleyicinin web sayfasının orijinal veya doğru URL’sine de sahip olmanız gerekir.

● Son gereksinim arama motoru tarayıcısı. Opera, Firefox, Google, Microsoft Edge gibi tarayıcılardan girişi yapabilirsiniz.

Video sabitleyiciyi kullanmak daha iyi bir deneyim yaşamanızı nasıl sağlar?

Video sabitleyiciyi kullanarak birçok konuda iyi bir deneyim sahibi olabilirsiniz. Peki bu deneyimi nasıl sağlıyor;

Aydınlatma Ekleme

Bildiğiniz gibi videodaki ışığın az olması görüntülerin bulanık olmasına ve ince detayların kaybolmasındaki en büyük etken. Video sabitleyiciyi kullanarak bunlardan da kurtulabilirsiniz. Optimum düzeyde ışık sağlar ve videonuzda daha az görünenleri daha iyi görünmesini sağlar.

Titreyen Nesneleri Kaldır

Video sabitleyiciyi seçtiğinizde hareketli nesnelerden kurtulabilirsiniz. Video içerisinde ekstra frekansla hareket eden nesneler göz yorgunluğu yaşamanıza neden olabilir. Video sabitleyiciyi kullanmak bunlardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Sınırsız Videoyu Sabitleyin

Video sabitleyici, istediğiniz sayıda videoyu sabitlemenize olanak tanır. Çünkü kullanımda herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Bu, hem profesyonellerin hem de acemilerin videoları dengelemesini ve kendisinden istenen işin en iyi şekilde çıkmasına yardımcı olur.

Kullanımı Kolay

Video sabitleyici zor veya karmaşık bir araç değildir. Herkes hareket halindeyken kullanabilir. Özel bilgi veya eğitim almanıza gerek yoktur. Bu, video sabitleyicinin pratikliğine katkıda bulunur.

Peki siz sosyal medyada paylaştığınız videoları düzenlemek için CapCut kullanıyor musunuz? CapCut’ın sunduğu özellikleri nasıl buluyorsunuz?

Bu makale CapCut destekleriyle hazırlanmıştır.