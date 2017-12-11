Capcom, Street Fighter’ın Tüm Klasiklerini Tek Bir Oyunda Topluyor!

Dünyanın en popüler dövüş oyunu olarak kabul edebileceğimiz Street Fighter serisinin 30. yılı şerefine CAPCOM, 30. yıl özel sürümü ile klasik SF serisini geri getiriyor.

Dövüş oyunu denildiğinde klasik olarak aklımıza Street Fighter ve Mortal Kombat dışında kolay kolay başka bir yapım gelmez. İşte bu iki efsaneden Sokak Dövüşçüleri diyerek Türkçeye çevirebileceğimiz Street Fighter, 30 yılı deviren efsanevi bir seri olarak dikkat çekiyor. CAPCOM tarafından gelen açıklamaya göre “Street Fighter 30th Anniversary Collection” oyununu sunacak olan firma, 12 klasik SF yapımını dahil edecek.

Sırasıyla Street Fighter, Street Fighter II, Street Fighter II: Champion Edition, Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter Alpha 3, Street Fighter III, Street Fighter III: 2nd Impact ve Street Fighter III: 3rd Strike yapımlarını içeren set, 40 Dolar fiyatla satılacak.

Meraklıları için Street Fighter II: Hyper Fighting, Super Street Fighter II: Turbo, Street Fighter Alpha 3 ve Street Fighter III: 3rd Strike oyunlarında çevrimiçi oynama desteği de verecek CAPCOM, bir efsaneyi yeniden karşımıza çıkaracak. 1987 yapımı ilk oyundan 1999 yapımı versiyonuna kadar hepsini oynayabilmek gerçek manada süper bir retro kafası olacak gibi görünütyor.