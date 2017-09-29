Canonical, 32-Bit Ubuntu Versiyonlarının Dağıtımını Sonlandırıyor

Canonical, 32-Bit Ubuntu Versiyonlarının Dağıtımını Sonlandırıyor

29 Eylül, 2017 İşletim Sistemleri 0 yorumlar

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Bir noktada bütün büyük şirketlerin 32-bit yazılım desteğini keseceğini biliyordu ve bu şirketlere şimdi de Canonical katıldı.

Bu ay başında Apple iOS 11 sürümü ile 32-bit uygulamaların desteğini kaldırmıştı buna benzer bir hareket de Canonical’dan geldi.

Ubuntu’nun önümüzdeki ay çıkacak olan 17.10 sürümü ile beraber şirket masaüstü işletim sisteminin 32-bit versiyonlarını kullanımdan kaldıracak. Bunun en büyük nedeni ise 32-bit mimarinin artık değiştiği ve birçok cihazda varsayılan mimari olarak tercih edilmesi.

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