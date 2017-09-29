Canonical, 32-Bit Ubuntu Versiyonlarının Dağıtımını Sonlandırıyor

Bir noktada bütün büyük şirketlerin 32-bit yazılım desteğini keseceğini biliyordu ve bu şirketlere şimdi de Canonical katıldı.

Bu ay başında Apple iOS 11 sürümü ile 32-bit uygulamaların desteğini kaldırmıştı buna benzer bir hareket de Canonical’dan geldi.

Ubuntu’nun önümüzdeki ay çıkacak olan 17.10 sürümü ile beraber şirket masaüstü işletim sisteminin 32-bit versiyonlarını kullanımdan kaldıracak. Bunun en büyük nedeni ise 32-bit mimarinin artık değiştiği ve birçok cihazda varsayılan mimari olarak tercih edilmesi.