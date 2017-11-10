Call of Duty: WWII, PS4’te 3 Günde 500 Milyon Dolar Kazanarak Rekor Kırdı!

Call of Duty serisini deyim yerinde ise köklerine döndüren oyun olan WWII, ne kadar beklenildiğini PlayStation 4 platformunda sadece 3 günde 500 Milyon Dolar değerindeki satış rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Geçtiğimiz yıl Battlefield’ın Birinci Dünya Savaşı’na dönen Battlefield 1 oyunu karşısında gardı düşen Call of Duty, yine BF1 ile aynı dönemde piyasaya çıkan Infinite Warfare ile eleştiri de almıştı. Klasik savaş oyunu denildiğinde akla gelen dünya savaşları yerine uzaya çıkan CoD, bu sene tam anlamıyla özüne dönüyor.

Bu özüne dönme konusu CoD hatta özellikle FPS severler tarafından ne kadar çok ilgi gördüğü ise PlayStation 4 platformunda ortaya çıktı. Sadece PS4’te 3-4-5 Kasım 2017 tarihleri arasında 500 Milyon Dolar değerindeki satış rakamını aşan CoD: WWII, PlayStation tarihinin ilk hafta sonu döneminde en çok satan oyunu olarak rekor kırdı.

İkinci dünya savaşının perde arkasını gösteren, savaş odaklı olmasına rağmen asıl işinin İkinci Dünya Savaşı’ndaki arkadaşlık ve ast üst ilişkisine indirgenen WWII, HWP Dergi’nin Aralık ayı sayısında ve bu sitede bulunacak.