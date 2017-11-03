Call of Duty: WWII Piyasaya Çıktı!

Call of Duty: WWII Piyasaya Çıktı!

3 Kasım, 2017 Oyun 0 yorumlar

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2. Dünya Savaşı’nı iliklerimize kadar hissettirecek yapım Call of Duty: WWII bugün itibariyle PC, PS4 ve XBox One için çıkışını gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Battlefield 1 ile savaş oyunlarının eski dünya savaşlarına dönme macerası Call of Duty: WWII ile İkinci Dünya Savaşı’na taşınıyor. Yayınlanan fragmanlara bakılacak olursa bizi heyecanlı ve oldukça sağlam grafikler ile donatılmış bir deneyim beklerken çevrimiçi ve zombi modları ile de oyun zevkinizi tavana çıkaracak.

Hemen fiyatlarına gelecek olursak Steam’de 209TL’ye satılan COD: WWII, PS Store’da ve Microsoft Store’da ise 254TL’den meraklılarını bekliyor.

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