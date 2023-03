Call of Duty Mobile, benim gibi Call of Duty hayranlarını aşırı sevindirmişti. Oyunun ön gösterim videolarında Call of Duty: Modern Warfare serisinden haritalar olması bunun en temel sebeplerinden birisiydi. Çok sevilen Captain Price, Ghost, Soap gibi karakterlerin bu durumdaki payını yabana atmamak gerek. Ancak oyunu Activison tek başına yapmamıştı. Activision, TiMi ile işbirliği yaparak bu oyunu piyasaya sürmüştü. TiMi’nin Tencent’in alt kuruluşu olduğunu unutmadan ekleyelim. Oyun çıktığında benim gibi birçok CoD hayranı hayal kırıklığına uğradı. Çünkü oyun CoD’un kimyası ile neredeyse hiç uyuşmuyordu. Geçtiğimiz sene Activision tek başına çalışarak Call of Duty Warzone Mobile isimli bir oyun çıkardı. Oyun henüz piyasaya sürülmedi. Ancak oyunla ilgili bazı sızıntılar mevcut.

Yeni bir rapora göre, Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasını tamamlamadan önce Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu’na (CMA) sunulan belgeler, Amerikan teknoloji devinin Warzone Mobile’ın piyasaya sürülmesinin ardından Call of Duty: Mobile’ı aşamalı olarak kaldırmayı planladığını ortaya koydu.

Call of Duty Warzone Mobile’da insanları heyecanlandıran temel şey tam senkron bir oyun deneyimi. Bir adet Call of Duty Warzone hesabınız olacak. Bu hesaba dilerseniz oyun konsolundan dilerseniz bilgisayardan dilerseniz akıllı telefondan girip oyun oynayabileceksiniz. Rakipler ona göre çıkacak. Telefondan oynayan telefondan oynayan kişiyle eşleştirilecek.

Oyun şu anda uygulama mağazalarında ancak indirilemiyor. Sadece ön kayıt açık. Call of Duty Warzone Mobile’ın bu sene içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.