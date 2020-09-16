Call of Duty: Black Ops Cold War’dan Trabzon temalı oynanış videosu geldi

Bir süredir hem tanıtımıyla hem de ülkemizde geçecek olan kısmıyla büyük ses getiren Call of Duty: Black Ops Cold War’dan, Trabzon temalı bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5 etkinliği kapsamında gösterilen oynanış videosu birçok oyun mekaniğini gözler önüne seriyor.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım videosunda Trabzon ilimize ait bazı detayların keşfedildiği yapım yıllar sonra gelen hikaye modu ile birlikte oyuncular cephesinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle PS5 etkinliği kapsamında Trabzon ilimizde geçen kısmın gösterilmesi hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Sovyet Rusya, Vietnam ve Doğu Berlin gibi soğuk savaş ülkelerinin de yer aldığı yapıma ait video oyuncular arasında büyük bir övgü topladı.

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Trabzon’da geçen Cold War oynanış videosu

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Videoda görüldüğü kadarıyla yeni silah mekaniklerinin yanı sıra, birçok oynanış elementi de Cold War ile birlikte COD evrenine giriş yapıyor. Ek olarak yapım, 1980’li yılları ve o zamanın kargaşasını konu alacak. Ülkemiz için açıklanan satış fiyatlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyun 13 Kasım itibariyle çıkış yapacak. Çıkışından önce PlayStation kullanıcıları için özel olarak bir testin gerçekleştirileceği de bilinmekte.