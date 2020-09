Call of Duty: Black Ops Cold War’dan Trabzon temalı oynanış videosu geldi

Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.

Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.

As of now (September 2020)

100% confident:

– bigger outer display

– new UTG

– Upgraded hinge

– bigger battery

A bit concerned:

– high refresh rate display

Unconfirmed:

– specs (screen size, chipset, cam)

– design#ZFlip2

— Chun (@chunvn8888) September 16, 2020