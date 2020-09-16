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Call of Duty: Black Ops Cold War’dan Trabzon temalı oynanış videosu geldi
Bir süredir hem tanıtımıyla hem de ülkemizde geçecek olan kısmıyla büyük ses getiren Call of Duty: Black Ops Cold War’dan, Trabzon temalı bir oynanış videosu yayınlandı. PlayStation 5 etkinliği kapsamında gösterilen oynanış videosu birçok oyun mekaniğini gözler önüne seriyor.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan tanıtım videosunda Trabzon ilimize ait bazı detayların keşfedildiği yapım yıllar sonra gelen hikaye modu ile birlikte oyuncular cephesinde büyük yankı uyandırdı. Özellikle PS5 etkinliği kapsamında Trabzon ilimizde geçen kısmın gösterilmesi hepimiz için büyük bir sürpriz oldu. Sovyet Rusya, Vietnam ve Doğu Berlin gibi soğuk savaş ülkelerinin de yer aldığı yapıma ait video oyuncular arasında büyük bir övgü topladı.
Trabzon’da geçen Cold War oynanış videosu
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Videoda görüldüğü kadarıyla yeni silah mekaniklerinin yanı sıra, birçok oynanış elementi de Cold War ile birlikte COD evrenine giriş yapıyor. Ek olarak yapım, 1980’li yılları ve o zamanın kargaşasını konu alacak. Ülkemiz için açıklanan satış fiyatlarıyla büyük bir hayal kırıklığı yaratan oyun 13 Kasım itibariyle çıkış yapacak. Çıkışından önce PlayStation kullanıcıları için özel olarak bir testin gerçekleştirileceği de bilinmekte.
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PlayStation 5 fiyatı ve çıkış tarihi resmen açıklandı!
Sony, bugün düzenlediği Showcase etkinliği ile merakla beklenen oyun konsolu PlayStation 5’in fiyatını ve çıkış tarihini resmen açıkladı. Kasım ayında satışa sunulacak olan PlayStation 5 serisinin fiyatı, daha önceki sızıntı ve beklentiler ile aynı çıktı!
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PlayStation 5 ve PS5 Digital Edition 19 Kasım’da geliyor!
PlayStation 5’in bütün detayları, 12 Haziran’da yapılan bir etkinlikte resmi olarak duyurulmuştu. Satış fiyatı ve çıkış tarihi ise yaklaşık 3 ay sonra yapılan “Showcase” etkinliğinde ortaya çıktı. Etkinliğin son bölümünde yapılan duyuruda PlayStation 5’in 499.99 dolar/Euro fiyat etiketine sahip olacağı resmen açıklandı. Konsolun Blu-ray disk okuyucu bulunmayan Digital Edition versiyonu ise 399.99 dolar/Euro’dan satışa sunulacak.
PlayStation 5 sahibi olmak isteyenlerin ise bir süre daha beklemesi gerekecek. Öncelikli listede yer alan Amerika, Japonya, Kanada, Meksika, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Kore’deki kullanıcılar 12 Kasım’da konsola erişebilecek. Türkiye ve dünyanın geri kalanı için satışlar 1 hafta sonra, yani 19 Kasım’da başlayacak. PS5 ve PS5 Digital Edition’ın ülkemizdeki satış fiyatı ise henüz bilinmiyor.
PlayStation 5 serisinin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse, 4K/120Hz ya da 8K’ya kadar çözünürlük desteği dikkat çekiyor. Gücünü 8 çekirdekli AMD Zen 2 işlemciden alan konsolların grafik tarafında AMD Radeon RDNA 2 GPU çözümü bulunuyor. 16 GB GDDR6 bellek ve yüksek hızlı 825 GB NVMe SSD ise oyunların geçiş hızını inanılmaz boyutlara taşıyor.
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Harry Potter evrenini konu alan Hogwarts Legacy duyuruldu!
Geçtiğimiz dakikalarda başlayan PlayStation 5 etkinliği kapsamında, Harry Potter evreninde geçecek olan Hogwarts Legacy için ilk tanıtım videosu yayınlandı.
Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen ve hayranları tarafından beklenen yapım nihayet kendini gösterdi. Tanıtım videosunda görüldüğü kadarıyla RPG türünde çıkış yapması beklenen oyun, açık dünya elementleriyle birlikte çeşitli büyülerde uzmanlaşmamızı konu alacak. Ayrıca yine fragman içerisinde bir çok “Boss Fight” adı verilen karşılaşmalar yer alıyor. 1800’lü yılların fantastik ve büyülü evrenini, yıllar sonra böylesi büyük çaplı bir oyunla deneyimleyebileceğiz.
Oyuna ait tanıtım videosu
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2021 yılında geleceği duyurulan Hogwarts Legacy, daha tanıtımının üzerinden dakikalar geçmesine rağmen sosyal medyada büyük bir etki yarattı. Bununla birlikte yapıma ait oynanış videosunun PlayStation 5 oyun konsolunun çıkışından hemen sonra yayınlanması bekleniyor. Son olarak yapımın PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ve PC için çıkış yapacağı doğrulandı.
Akıllı Telefonlar
Söylenti: Z Flip 2 daha büyük ekran ve bataryayla gelecek!
Son günlerde katlanır telefon piyasası oldukça hareketli. Microsoft Surface Duo, LG Wing, Huawei Mate XS, Galaxy Z Fold 2 derken Samsung’un sıradaki katlanır telefonu olması muhtemel Z Flip 2 hakkında ilk söylentiler gelmeye başladı.
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Z Flip 2 hakkındaki söylentiler ne içeriyor?
Samsung, Flip serisinde Fold serisinin aksine dikey katlamayı tercih ediyor. Günümüzde birçok katlama çeşidi görmeye başlasak da bu tercih en güvenilir olanlardan biri olarak göze çarpıyor. Vietnamlı kullanıcı Chun’ın sızdırdığı bilgilere göre Galaxy Z Flip 2, daha büyük bir dış ekran ve daha büyük bir bataryayla gelecek.
As of now (September 2020)
100% confident:
– bigger outer display
– new UTG
– Upgraded hinge
– bigger battery
A bit concerned:
– high refresh rate display
Unconfirmed:
– specs (screen size, chipset, cam)
– design#ZFlip2
— Chun (@chunvn8888) September 16, 2020
Şu anda bu serinin ilk modeli olan Z Flip, 1.1 inçlik dış ekrana sahip. Aslında bu büyüklük Moto Razr 2019 ve Razr 5G’nin 2.7 inçlik dış ekranının yanında oldukça küçük kalıyor. Samsung, bu tür gelişmelerden hoşnut olmamış olacak ki, yeni Z Flip 2’nin daha büyük bir ekrana sahip olması kaçınılmaz gibi duruyor.
Sızıntıda belirtilen diğer bilgilere göre telefonun ana ekranı yeni tip bir UTG (ultra ince ekran) ve geliştirilmiş menteşelere sahip olacak. Bir diğer gelişme ise Z Flip’teki 3300 mAh’lik görece küçük bataryanın büyütülmesi. Samsung, iki ekranı da besleyecek bu bataryayı genişleterek pil gücünü en makul seviyelerde tutmayı hedefliyor.
Chun, ayrıca henüz tam emin olmadığı bazı bilgileri de paylaştı. Cihazın ekranının 90 ya da 120 Hz gibi yüksek yenileme hızına sahip olup olmayacağı henüz bir muamma iken ekran boyutu, kamera, işlemci ve tasarım konularında bir bilgimiz yok. Samsung’un Z Flip 2 modelini bu yıl tanıtmasını beklemiyoruz.