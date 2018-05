Call of Duty: Black Ops 4 tanıtıldı! Battle Royale modu ile geliyor!

Geçtiğimiz yıl İkinci Dünya Savaşı’na geri giden Activision’ın efsanevi FPS serisi Call of Duty, bu sene Call of Duty: Black Ops 4 (IIII) adıyla geliyor. Dün akşam saatlerinde yapılan lansman ile tüm detayları duyurulan oyunun iki önemli noktası ise Destiny 2 gibi Battle.net üzerinden satın alınabilir ve oynanabilir olmasının yanı sıra Battle Royale modunu da getiriyor.

Hikaye modunun olmayacağı ilk Call of Duty oyunu olarak dikkat çekecek Black Ops 4, maalesef Battlefieled’dan en iyi yanı olan hikaye modundan vazgeçtiğini resmen duyurdu. Bu açığı kapatmak için efsane zombi modunda ciddi geliştirmeler yapan Activision, aynı zamanda Battle Royale modu ile de PUBG ve Fortnite gibi yapımlara rakip olacak.

Call of Duty: Black Ops 4 – Blackout!

Battle Royale moduna Blackout adını veren firma, Nuketown’ın 1500 katı büyüklüğünde bir haritada 100 kişinin kapışmasına tanık olacağımız ve klasik bir Battle Royale’e göre çok daha iyi ve CoD tarzında olacağı bilgisi de veriliyor.

Zombi modu 3 farklı versiyon ile geliyor!

Zombi modunu oldukça geliştiren firma, Voyage of Despair, IX ve Blood of the Dead adında 3 farklı modelde bu modu sunacak. Böylece bir klasik çoklu oyuncu modu, 3 zombi modu ve bir de battle royale modu ile toplamda 5 farklı oynanış seçeneğine sahip bir Black Ops 4 göreceğiz.

Genel bir hikaye yerine karakterlerin kendi hikayeleri olacağı bilgisini veren geliştiriciler, zombi modunda ise 4 farklı karakter ve üç harita bulunacağını belirtiyor. 12 Ekim 2018’de piyasaya çıkacak oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkacak ve PC oyuncuları oyunu Battle.net üzerinden satın alabilecekler. Ön satışa bugünden itibaren açılan oyunun PC versiyonu 60 Euro, PS4 ve Xbox versiyonu ise 229 TL olarak belirlendi. Tüm platformlarda 4K HDR desteği sağladığını da belirtmiş olalım.