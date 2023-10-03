Xiaomi’nin alt markası olan Redmi, yeni bir akıllı telefon modeli ile teknoloji dünyasında yine gündemde. Geçtiğimiz hafta, Redmi 13C’nin görselleri internette sızdırıldı ve bu sızıntılar, telefonun tasarımı ve renk seçenekleri hakkında ipuçları verdi. Bununla birlikte, birkaç gün sonra, telefonun çevrimiçi listelerde ve MIUI kod tabanında göründüğü iddia edildi. Bu listeler, cihazın bazı önemli ayrıntılarını gün yüzüne çıkardı. İşte Redmi 13C modelinin can alıcı tasarımı ve güçlü özellikleri!

Bütçe Dostu Redmi 13C Tasarımı Yepyeni Sızıntılarla Ortaya Çıktı!

Öncelikle, Redmi 13C’nin farklı bölgeler için üç farklı model numarasıyla geleceği belirtiliyor. Bu model numaraları şu şekilde sıralanıyor:

23124RN87C – Çin

– Çin 23124RN87G – Global

– Global 23124RN87I – Hindistan

Telefonun dahili model numarası ise ‘C3V’ olarak belirtiliyor. Bu yeni model, MediaTek yonga seti tarafından desteklenecek ve Android 13 tabanlı MIUI 14 işletim sistemi ile gelecek. Model numaralarının ilk dört hanesine bakarak, Redmi 13C’nin Aralık ayı gibi erken bir tarihte tanıtılması ve önce Çin’de, ardından diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

Bir sızıntı kaynağı ise yaklaşmakta olan Redmi 13C’nin yüksek çözünürlüklü görüntülerini paylaştı. Telefonun tasarımı, arka kısmı bakıldığında Redmi Note 13 serisine benziyor. Üçlü bir kamera kurulumuna sahip olan telefon, oldukça şık görünüyor. Kamera modülündeki yazılar, cihazın 50MP birincil bir kameraya sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca güç düğmesi ve ses tuşlarının cihazın sağ kenarında yer aldığını görüyoruz.

Arka taraftaki tasarım oldukça şık görünüyor ancak cihazın bir bütçe akıllı telefonu olduğunu hemen ele veren kalın çerçeveler ve ön taraftaki U şeklindeki damla çentik dikkat çekiyor. Bununla birlikte, cihazın 3,5 mm kulaklık girişi gibi nadir bulunan özelliklere sahip olduğunu görmek olumlu bir nokta.

Cihazda alt tarafta bir hoparlör ızgarası, bir şarj portu ve bir mikrofon bulunuyor. Paylaşılan görsellere göre Redmi 13C, Açık Yeşil, Siyah ve Mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

Telefonun teknik özellikleri henüz resmi olarak açıklanmadı, ancak Redmi 12C ile benzer özellikler olması muhtemel. Şimdiye kadar cihazda MediaTek işlemci kullanılacağı dışında pek bir bilgiye sahip değiliz. İlerleyen dönemlerde daha çok bilgi gelecektir.

Vivo gibi rakiplerden de benzer zamanda ataklar gelebilir. Bütçe dostu akıllı telefon segmentinde rekabet kızışacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Redmi’nin yeni canavarının tasarımını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!