Bungie, Destiny 2’nin Merakla Beklenen İlk Fragmanını Yayınladı

Bir kaç gün süren dedikodulardan sonra bir Target mağazası Destiny 2’nin bilgisini sızdırmıştı ve Bungie oyunu açıklamak zorunda kalmıştı.

Bungie bu sefer de Destiny 2’nin ilk fragmanını yayınladı. Stüdyo oyunu geçtiğimiz pazar günü duyurmuştu ve Nathan Fillion’ın yer aldığı kısa bir tanıtım videosu yayınlamıştı. Şimdi ise tam bir fragman geldi.

Fragmanda ne yazık ki oyuna dair pek fazla detay yer almıyor ancak oyunun geçtiği dünyaya ve hikaye dair güzel detaylar mevcut. En önemlisi ise oyunun piyasaya çıkacağı tarih yer alıyor. Bu fragmana göre Destiny 2, 8 Eylül tarihinde çıkacak ve bu sefer PC platformuna da gelecek.

Destiny’den oyuncuları Destiny 2’ye taşımak mümkün ancak karakterlerin sahip olduğu eşyalar ya da yetenekler geride kalmak zorunda. Destiny 2 PS 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkacak. Oyun şu anda ön satışa çıktı ve yaz aylarında ise beta sürümü çıkacak. Geliştirici stüdyo tarafından yapılan açıklmaya göre 18 Mayıs tarihinde yeni oyuna dair bazı detaylar açıklanacak.