Tüm dünyada bilişim teknolojileri hızla gelişiyor. Yeni teknolojiler, dünya çapındaki işletmeler için muazzam fırsatlar yaratarak, yaşamlarımızı ve çalışma şeklimizi değiştirmeye devam ediyor. Türkiye de bu alanda globaldeki trendi yakalayan ve BT pazarında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. IDC verilerine göre geçen sene Türkiye BT pazarı dolar bazında yüzde 2 büyüme gerçekleştirerek 12,4 milyar dolar seviyelerine ulaştı. 2023 senesinde yüzde 4 büyümesi beklenilen pazarda, BT ürünlerine yatırım yapmak kadar bu alanda doğru iş ortağı ile çalışmak da her zamankinden daha kritik hale geldi.

Redington’ın kurumsal güvenlik çözümleri bu sene yüzde 55 büyüdü



Bilişim dünyasında servis olarak satın alınabilir ürünlerin distribütörlüğünü yapan Redington Türkiye, her yıl bünyesine kattığı yeni markalarla hızlı büyümesini 2022 yılında da sürdürdü. Redington çözümlerini kapsayan Türkiye Kurumsal BT pazarı geçen sene yüzde 5 büyüyerek 4,2 milyar dolar oldu. Redington’ın kurumsal güvenlik çözümleri ise bu sene yüzde 55 büyürken, bunu yüzde 45 ile veri analitiği çözümleri ve yüzde 25 ile açık kaynak kodlu yazılım çözümleri takip etti. Redington Türkiye’nin geçtiğimiz yıl en çok talep gören ürünleri arasında; özellikle dijital transformasyon projelerinin temel taşı durumunda olan açık kaynak kodlu yazılım çözümleri, kurumsal güvenlik çözümleri ve veri analitik çözümleri yer aldı. 2022 senesinde güvenlik, veri merkezi ve bulut bilişim çözümleri konusunda Türkiye ve CIS bölgesinde 10 yeni marka ile çalışmaya başlayan Redington Türkiye’nin yeni markaları arasında Broadcom, Inspur, Binalyze ve Vast Data gibi markalar da yer alıyor.

Redington Akademi sektöre bilişim uzmanı yetiştiriyor



Türkiye BT pazarı 2022 yılında da yeni teknolojilerle kendini geliştirdi. Redington bu alanda, kurumları ihtiyaçları doğrultusunda yeni teknolojilerle buluşturmak ve teknolojiyi kurumlar için daha ulaşılabilir hale üzere getirmek üzere geliştirdiği platformlarla BT sektöründe kendi alanında 2022 yılında da fark yaratmaya devam etti. Şirket tam da bu noktada, pazarın gelişmesiyle ülkemizde her geçen gün daha da artan bilişim uzmanı açığına çözüm olarak sunduğu Redington Akademi’ye 2022 yılında da yatırımını sürdürdü. Redington Akademi ile hem sektöre uzman yetiştirmeyi hem de kendi bünyesine uzman kazandırmayı hedefleyen Redington, kendi bünyesinde yetiştirdiği uzmanlarla vereceği teknik danışmanlık hizmetleriyle önümüzdeki yıllarda da büyümeyi hedefliyor. Redington bu hedefle Akademi bünyesinde iş ortaklığı yaptığı markalarla birlikte 2022 yılında 400’den fazla kişiye eğitim hizmeti verdi.

Bulut bilişime geçişte kurumların işini kolaylaştıracak

2022 yılında Türkiye’de veri merkezi yatırımları çok fazla arttı. Özellikle son çeyrekte finans, telekomünikasyon, e-ticaret sitelerinin önemli yatırımları oldu. Bulut sağlayıcıların Türkiye’de yerel veri merkezleri açması ve regülasyonların da güncellenmesi ile bu yıldan başlayarak kurumların daha fazla bulut bilişim çözümlerini kullanmaya başlaması bekleniyor. Redington Türkiye bu noktada geliştirdiği CloudQuarks altyapısıyla, bulut bilişim çözümlerinin iş ortakları ve son kullanıcılarla daha kolay bir şekilde buluşmasını amaçlıyor. CloudQuarks sadece bulut bazlı çözümlerin Redington’ın iş ortaklarına sunulacağı bir platform olmakla kalmayacak aynı zamanda hem Türkiye hem de çevre ülkelerde hızlı büyüyen yazılım ve servis şirketlerinin sunduğu hizmetlerin önce Türkiye pazarına, sonrasında da bölge ülkelere satılabileceği çok yönlü bir adres olarak konumlanacak. Geçtiğimiz yıl kendi bünyesinde ayrı bir bulut bilişim departmanı kuran Redington Türkiye, iş ortaklarıyla birlikte hem kendi hem de global kaynaklarını da kullanarak bu alanda vereceği eğitim, danışmanlık ve servis hizmetleriyle kurumların bulut bilişim kullanma yolculuğunu hızlandırmayı ve kolaylaştırmayı hedefliyor.

“Yerel yazılım üreticilerini sadece Türkiye’de değil, CIS bölgesinde de büyütmeyi hedefliyoruz”



Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Geçen yılı enflasyona rağmen dolar bazında yüzde 40 büyüme ile kapattık. Önümüzdeki sene bu büyüme oranını yeni markalarımız, bulut bilişim tarafındaki yatırımlarımız ve CIS bölgesindeki açılımımızla birlikte yüzde 50’nin üzerine taşımayı hedefliyoruz” dedi. Sözlerine, ”Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 senesinde de hem global markalarla olan iş birliklerimiz artarak devam edecek hem de Türkiye’de doğup global pazara açılmayı hedefleyen yeni markaları bünyemize katmaya devam edeceğiz” diyerek devam eden Cem Borhan, “Özellikle güvenlik alanında son derece yetkin yerli üreticilerimiz var ve bunların sayısı her sene artıyor. Bu markaları öncelikli olarak Türkiye ve CIS pazarında, daha sonra ise global ölçekte büyütmek ve ülkemizin bu değerlerini yurtdışında da başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz. CIS bölgesinde 2022 senesinde 10 yeni üretici ile çalışmaya başladık. 2023 de bu bölgedeki yatırımlarımız ve iş birliklerimiz artarak devam edecek. Bulut bilişim, dijital dönüşüm, kurumsal güvenlik, IoT, oyun ve Fintech Start-up/Scale up oluşumları hem temsil ettiğimiz üreticiler hem iş ortaklarımızla beraber odaklanmaya devam edeceğimiz alanlar olacak. Yerel yazılım üreticilerini 27 senelik tecrübemizle sadece Türkiye’de değil, bölgede de büyütmek hedeflerimiz arasında yer alacak” diyerek sözlerini sonlandırdı.