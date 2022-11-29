Akıllı telefon markaları bugünlerde uydu mesajlaşmaya büyük ilgi gösteriyor. Apple ve Huawei, en son amiral gemilerine uydu bağlantı özellikleri eklediler ve Samsung’un da bu özellik üzerinde çalıştığı söyleniyor. İngiltere merkezli bir akıllı telefon üreticisi olan Bullitt Group, şimdi işleri bir sonraki seviyeye taşımak için, 2023’ün ilk çeyreğinde dünyanın iki yönlü uydu mesajlaşma teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini duyurdu.

Bullitt, yaklaşmakta olan akıllı telefonu geliştirmek için lider çip üreticisi Mediatek ile ortaklık kurdu. Firma, yeni nesil 5G akıllı telefonlarında doğrudan uydu iletişimini sağlamak için yarı iletken şirketi ile son 18 aydır çalışıyor.

Şirket, MediaTek’in bu yılın başlarında tanıtılan 3GPP NTN (Karasal Olmayan Ağ) yonga setini ilk kullanan şirket olacağını söylüyor. Buna paralel olarak, OTT uydu mesajlaşma hizmetini desteklemek için özel yazılım ve hizmet bileşenleri geliştirilmiştir.

Bullitt yapımı telefonların uydu üzerinden bağlanıp mesaj göndermesi yaklaşık on saniye sürecek. Hücresel ve Wi-Fi alımı kaybolduğunda, cihaz otomatik olarak uydu bağlantısına geçer. Detaylar henüz oldukça kısa ancak şirket bunun sorunsuz bir deneyim sunacağını söylüyor.

“Uzun zamandır cevabın uyduda olduğunu biliyorduk, ancak bir akıllı telefona ‘görünmez’ ve kusursuz entegrasyon çok büyük teknik zorluklar yaratıyor. MediaTek ve Bullitt, öncü bir ruhu ve yenilikçi bir geçmişi paylaşıyor; bu nedenle, ilişkimizin üzerinden yaklaşık iki yıl geçtikten sonra, birlikte telekomünikasyonda yeni bir çağın ön saflarında yer alıyoruz ve taşıyıcı kanal ortaklarımıza tam bir barış sunmanın en hızlı, en basit yolu. Bullitt Group’un kurucu ortağı Richard Wharton, “Müşterilerine önem verin” dedi.

Şirkete göre, iki yönlü uydu hizmetine sahip ilk akıllı telefonlar 2023’ün ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Bir yıl ücretsiz acil durum mesajlaşması sunacaklar. Yaklaşan Bullitt cep telefonlarının fiyatlandırma detayları henüz bilinmiyor.