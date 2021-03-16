Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?

Xiaomi, Çin menşeili bir telefon üreticisi olmanın dışında bir çok farklı alanlarda da ürününü olan bir marka. Ancak biz onu daha çok ürettiği telefonlarla tanıyoruz.

Bakmakta fayda var: Xiaomi, Türkiye fabrikasının açılışını 29 Mart’ta gerçekleştirecek!

reklam

Xiaomi telefon kanadında bir çok ürün segmentinde bir çok ürün gamına sahip. Alt, alt-orta, orta-üst ve üst seviye (amiral) şeklinde sınıflandırabiliriz. Ülkemizde de bu sınıflardaki her cihazı rahatlıkla görebiliyoruz. Xiaomi daha çok orta seviye cihazlara ağırlık veren ve en çok kazancını da buradan çıkarıyor. Unuttuğu bir nokta var ki o da amiralleri. Aslında ürettikleri amiral cihazları, sunduğu kalite bakımından gayet iyi gözükse de; Türkiye özelinde yaptıkları fiyatlandırma insanların akıllarında soru işareti bırakıyor. Ayrıca bu fiyatlandırma amiraller özelinde neredeyse hiç değişmiyor. Bu videoda da Xiaomi’nin üst seviyede olan ve Türkiye’de en yüksek fiyat etiketine sahip olan modelinin fiyatı hakkında değerlendirmesini yapıyoruz.

İyi seyirler…