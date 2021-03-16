Akıllı Telefonlar
Bu telefon Xiaomi’nin üvey çocuğu mu?
Xiaomi, Çin menşeili bir telefon üreticisi olmanın dışında bir çok farklı alanlarda da ürününü olan bir marka. Ancak biz onu daha çok ürettiği telefonlarla tanıyoruz.
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Xiaomi telefon kanadında bir çok ürün segmentinde bir çok ürün gamına sahip. Alt, alt-orta, orta-üst ve üst seviye (amiral) şeklinde sınıflandırabiliriz. Ülkemizde de bu sınıflardaki her cihazı rahatlıkla görebiliyoruz. Xiaomi daha çok orta seviye cihazlara ağırlık veren ve en çok kazancını da buradan çıkarıyor. Unuttuğu bir nokta var ki o da amiralleri. Aslında ürettikleri amiral cihazları, sunduğu kalite bakımından gayet iyi gözükse de; Türkiye özelinde yaptıkları fiyatlandırma insanların akıllarında soru işareti bırakıyor. Ayrıca bu fiyatlandırma amiraller özelinde neredeyse hiç değişmiyor. Bu videoda da Xiaomi’nin üst seviyede olan ve Türkiye’de en yüksek fiyat etiketine sahip olan modelinin fiyatı hakkında değerlendirmesini yapıyoruz.
İyi seyirler…
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 işlemcili Honor telefon geliyor!
Huawei mülkiyetinde yaşadığı ticari ambargonun izlerini silmeye çalışan Honor, bir yandan da yeni cihazlar geliştiriyor. Markanın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu V40 modelinin ardından Snapdragon 888 işlemcili bir telefon hazırlığında olduğu belirtiliyor.
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Honor, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili bir telefon duyuracak!
Geçtiğimiz yıl satış işlemleri tamamlanan Honor, bilindiği üzere yoluna bağımsız bir marka olarak devam ediyor. Bu süreçte iş ortaklarıyla tedarik anlaşmalarını yenileyen marka, amiral gemisi V40 modelini de yakın dönemde duyurdu. Ancak görünüşe göre Honor’un tek üst seviye akıllı telefon modeli V40 olmayacak. Markaya yakın kaynaklara göre, bir ya da birden fazla amiral gemisi telefonun daha duyurulacağı ifade ediliyor.
Huawei’nin Mate/P serisi stratejisini izleyeceği düşünülen Honor’un ikinci amiral gemisi modeli “en üst seviyeyi” hedefleyecek. Zira gizemli cihazın gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacağı belirtiliyor. Honor V40 ise sahip olduğu MediaTek Dimensity 1000+ ile sürpriz telefonu bir adım geriden izleyecek. Öte yandan, Honor’un yeni üst seviye modelinin Magic serisine ait olacağı iddia ediliyor. Son modeli 2019 yılında duyurulan Magic serisi, hatırlanacağı üzere tasarım tarafındaki detaylarıyla öne çıkıyordu.
Honor’un yeni amiral gemisi cihazının tanıtım tarihi olarak ise Temmuz ayı işaret ediliyor. Ayrıca markanın bir katlanan telefon ve üst seviye Android tablet üzerinde çalıştığı da biliniyor. İddialara göre bu iki cihazın söz konusu etkinlikte duyurulması sürpriz olmayacak. Son olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanan yeni Honor modellerinin kutusundan Google servisleriyle çıkacağını belirtelim.
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Akıllı Telefonlar
Black Shark 4 modelinin lansman tarihi belli oldu
Black Shark 4 oyuncu telefonu için merakla beklenen lansman tarihi belli oldu. Şirket yeni bir poster yayınlayarak oyuncu telefonunun ne zaman çıkacağına dair tüm soru işaretlerini giderdi.
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Black Shark 4 serisi bu ayın başından beri gündeme geliyor. Oyun odaklı akıllı telefon üreticisi bugün Çinli sosyal medya ağı Weibo üzerinden yeni cihazlarının çıkış tarihlerini yayınladı. Paylaşılan tanıtım afişine göre güçlü performansı ile dikkat çekecek seri 23 Mart’ta tanıtılacak.
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin, ‘Black Shark 4’ isimli yeni oyuncu telefonu, ‘SHARK KSR-Ao‘ model numarasıyla listelendi. Cihaz, kutusundan 6.67 inç büyüklüğünde AMOLED bir ekranla çıkacak. Önceki modeldeki çentikli tasarımın aksine; delikli bir tasarımla gelecek olan cihaz ekranı, kullanıcılara FHD+ çözünürlük sunacak.
Ekranda ayrıca, oyun tutkunlarını memnun edecek şekilde 120 Hz ekran tazeleme oranı bulunacak. Diğer yandan telefon, gücünü Qualcomm’un amiral gemilerine güç veren yeni nesil işlemcisi Snapdragon 888’den alacak.
Black Shark 4 modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran: 6,67 inç Full HD+ AMOLED ve 120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888
- Grafik işlemci: Adreno 660
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 108 MP ana kamera
- Ön Kamera: Henüz belirtilmedi
- Batarya: 4.500 mAh, 120W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB Type-C
108 Megapiksel ana kamerasıyla dikkat çekecek Black Shark 4 modeli; 4,500 mAh pil kapasitesine sahip. Aynı zamanda 120W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ayrıca her iki cihazın da kutudan çıkar çıkmaz Android 11 işletim sistemiyle çalışacak. Son olarak söz konusu oyuncu telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11 Lite, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
Son raporlar, yaklaşmakta olan Xiaomi Mi 11 Lite‘ın 4G’li ve 5G’li olmak üzere iki farklı sürüm ile geleceğini ortaya çıkardı. Bugün ise Mi 11 Lite’ın 4G’li modelinin ekran, yonga seti ve kamera özellikleriyle ilgili çeşitli sızıntıları, güvenilen bir kaynak paylaştı.
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Xiaomi Mi 11 Lite 4G, hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Digital Chat Station tarafından ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi Mi 11 Lite 4G, 6.55 inçlik bir ekran ile gelecek. Bununla birlikte, cihazın demo standının görüntülerini bir Twitter kullanıcısı paylaştı. Bu paylaşımda, cihazın ekranında 10 bit renk derinliği bulunan 90 Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED bir panel kullandığı ortaya çıktı. Yine Digital Chat Station‘a göre telefon, Snapdragon 732G yonga setinden gücünü alacak. Ayrıca 64 MP çözünürlüklü ana kameranın Mi 11 Lite 4G’de bulunduğu da raporda yer aldı.
Xiaomi Mi 11 Lite 4G‘nin Hint ve global versiyonu arasında ufak bir fark mevcut. Global modelin, makro kamerası bulunurken, Hint versiyonunda derinlik algılayıcı sensör bulunacağı söylenmekte. Ayrıca bu derinlik algılayıcı sensörün 5 MP çözünürlüklü olması da muhtemel. Bununla birlikte, ikinci kameranın 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera olacağı da söylentiler arasında. Geçmiş raporlara göre cihaz, 6/8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Ayrıca Mi 11 Lite 4G, MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle gelecek. Serinin 5G modeli hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı tahminlere göre cihaz, Snapdragon 775 yonga seti ile gelecek.
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Yazan: levent_orgun, 3 gün önce
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maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 hafta önce
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