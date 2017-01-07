Bu sene Las Vegas’ta gördüğümüz şeyler kabaca her şeyin içerisinde konmaya çalışılan dijital asistanlar, sürücüsüz araçlar ve monitörler oldu.

Quantum Dot, kıvrımlı dokunmatik çok sayıda ekran CES’in öne çıkan ürünü oldu. Eski bir cihazı alıp akıllı yapmanın en kolay yolu ona bir ekran yerleştirmek. Mesela buzdolabı modellerini akıllı hale getirmek için üzerine 29 inçlik Windows 10 çalıştıran bir ekran koyun oldu bitti. Fitnes aktivitelerinizi ya da diğer çeşitli bilgileri akıllı saatimizin 16 milyon renkli ekranı olmasa nasıl okurduk.

Bu sene ile beraber ortalama bir televizyon bile artık harika özelliklere sahip. Yaklaşık 5 yol önce 50 inç 1080p televizyon bir zenginlik göstergesiyken bu sene daha büyük boyutlu 4K televizyonların neredeyse telefonlardan bile ince olabileceğini gördük. Samsung, LG, Sony hatta Xiaomi bile yeni televizyon tanıttı.

Oyun dünyasının ekranlarında da önemli gelişmeler oldu. Acer 200Hz yenileme hızı sahip monitör tanıtırken LG 38 inçlik bugüne kadar yapılmış en büyük kavisli monitörü duyurdu. Kavisli monitörler çalışma konusunda çok zor olsa da oyuncular için harika bir şey. Kısacası dokunmatik, kavisli, bükülebilir, transparan.. Özelliği ya da fiziksel şekli nasıl olursa olsun son yıllarda ekran teknolojisini sürekli ön plana çıkmayı başarıyor.