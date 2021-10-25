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Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 25-31 Ekim
Ekim ayının son haftası bazı güzel oyunlarla beraber geliyor. Bu haftayla birlikte günümüz şartlarında oyunlar açısından hiç de fena sayılamayacak bir ayı geride bırakıyoruz. Ve Kasım ile birlikte çok daha güzel geçeceği düşünülen bir aya giriş yapıyoruz.
Guardians of the Galaxy, Moonglow Bay, yeni NASCAR oyunu, Fatal Frame, Riders Republic ve Age of Empires IV bu haftanın en heyecan verici oyunları. Bunların arasından ise en çok dikkat çeken ve beklenen oyunlardan biri şüphesiz Marvel’s Guardians of the Galaxy oluyor. Oyun yarın tüm platformlarda çıkış yapacak. Ayrıca Moonglow Bay de balık tutmayı sevenler için ilgi çekici gözüküyor. Sevimli piksel tabanlı dünyası ile Xbox ve PC’de yarın çıkış yapacak. Yeni yarış oyunu NASCAR 21: Ignition da Perşembe günü çıkış yapıyor. Korku türünü sevenlere ise bu hafta Fatal Frame: Maiden of Black Water oyununu öneriyoruz. Uzak doğu korku unsurlarını seviyorsanız Perşembe günü çıkış yapacak bu oyuna bir göz atın. Spor oyunlarını sevenler, ekstrem ve sosyal bir oyun için Ubisoft’un Riders Republic oyunu sizi bekliyor. Tüm hız tutkunlarını sosyal bir ortamda buluşturması ve sosyal bir ortam oluşturması da oyunun diğer güzel bir tarafı. Ve tabi ki efsane kaldığı yerden devam ediyor. Age of Empires IV ile krallığımızı geliştirerek diğer krallıklara gün yüzü göstermeyeceğiz. Yeni Age of Empires oyunu Perşembe günü PC için çıkış yapacak.
Bunların haricinde de bu hafta çıkış yapan ilginizi çekebilecek başka oyunlar keşfedebilirsiniz. İşte tam liste:
Pazartesi, Ekim 25
- N64 / Sega Genesis games via Nintendo Switch Online Expansion
- Zombo Buster Rising | Switch
Salı, Ekim 26
- Story of Season: Friends of Mineral Town | PS4, Xbox One
- Marvel’s Guardians of the Galaxy | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
- Darkest Dungeon 2 | PC
- Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars | PS4
- The Smurfs | Mission Vileaf | PC
- Moonglow Bay | Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Iron Harvest | PS5, Xbox Series X/S
- Shadow Corridor | Switch
- Hermitage: Strange Case Files | Switch
- O.L. Surprise Movie Night | Switch
- Defend The Rook | PC
- Kathy Rain: Director’s Cut | PC, Mac
- Forgive Me Father | PC
Çarşamba, Ekim 27
- Dadish | Xbox One
- Dadish 2 | Xbox One
- Pumpkin Jack | PS5, Xbox Series X/S
- The Legend of Tianding | Switch, PC
- Death Park 2 | Xbox One
- Loot.Pixel.Again | Switch
- Lucid Cycle | Switch
Perşembe, Ekim 28
- Super Robot Wars 30 | PC
- Fatal Frame: Maiden of Black Water | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch
- NASCAR 21: Ignition | PS4, Xbox One, PC
- Gas Guzzlers Extreme | Switch
- VirtuaVerse | PS4, Xbox One, Switch
- Voice of Cards: The Isle Dragon Roars | PS4, Switch, PC
- Undernauts: Labyrinth of Yomi | PS4, Xbox One, Switch, PC
- Black Widow: Recharged | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC
- Bassmaster Fishing 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Roki | PS5, Xbox Series X/S
- Happy Game | Switch, PC, Mac
- Riders Republic | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC
- Age of Empires IV | PC
- Dusk | Switch
- Abarenbo Tengu & Zombie Nation | Switch
- Dragon Hills | Switch
- DISTRAINT Collection | Switch
- Cape’s Escape Game 4th Room | Switch
- King Leo | Switch
- Jigsaw Finale | Switch
- Brain Meltdown – Into Despair | Switch
- SEDOMAIRI | Switch
- Okinawa Rush | Switch
- Zumba Aqua | Switch
- Jigsaw Fun: Amazing Animals | Switch
- The Sokoban | Switch
- Subway Midnight | PC
Cuma, Ekim 29
- Dollhouse | Switch
- Panorama Cotton | PS4, Switch
- Mario Party Superstars | Switch
- Coton 100% | Switch
- Ghosts and Apples | Switch
- HOLY COW! Milking Simulator | Switch
- Shinrai – Broken Beyond Despair | Switch
- Halloween Snowball Bubble | Switch
- PJ MASKS: Heroes of the Night | Switch
- Horror & Adventure Pinball | Switch
Cumartesi, Ekim 30
- Truck Driver | PS5, Xbox Series X/S
Pazar, Ekim 31
- The Suicide of Rachel Foster | Switch
- Trash Sailors | Switch
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