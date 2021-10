Bu Hafta Çıkacak Oyunlar – 25-31 Ekim

Ekim ayının son haftası bazı güzel oyunlarla beraber geliyor. Bu haftayla birlikte günümüz şartlarında oyunlar açısından hiç de fena sayılamayacak bir ayı geride bırakıyoruz. Ve Kasım ile birlikte çok daha güzel geçeceği düşünülen bir aya giriş yapıyoruz.

Guardians of the Galaxy, Moonglow Bay, yeni NASCAR oyunu, Fatal Frame, Riders Republic ve Age of Empires IV bu haftanın en heyecan verici oyunları. Bunların arasından ise en çok dikkat çeken ve beklenen oyunlardan biri şüphesiz Marvel’s Guardians of the Galaxy oluyor. Oyun yarın tüm platformlarda çıkış yapacak. Ayrıca Moonglow Bay de balık tutmayı sevenler için ilgi çekici gözüküyor. Sevimli piksel tabanlı dünyası ile Xbox ve PC’de yarın çıkış yapacak. Yeni yarış oyunu NASCAR 21: Ignition da Perşembe günü çıkış yapıyor. Korku türünü sevenlere ise bu hafta Fatal Frame: Maiden of Black Water oyununu öneriyoruz. Uzak doğu korku unsurlarını seviyorsanız Perşembe günü çıkış yapacak bu oyuna bir göz atın. Spor oyunlarını sevenler, ekstrem ve sosyal bir oyun için Ubisoft’un Riders Republic oyunu sizi bekliyor. Tüm hız tutkunlarını sosyal bir ortamda buluşturması ve sosyal bir ortam oluşturması da oyunun diğer güzel bir tarafı. Ve tabi ki efsane kaldığı yerden devam ediyor. Age of Empires IV ile krallığımızı geliştirerek diğer krallıklara gün yüzü göstermeyeceğiz. Yeni Age of Empires oyunu Perşembe günü PC için çıkış yapacak.

Bunların haricinde de bu hafta çıkış yapan ilginizi çekebilecek başka oyunlar keşfedebilirsiniz. İşte tam liste:

Pazartesi, Ekim 25

N64 / Sega Genesis games via Nintendo Switch Online Expansion

Zombo Buster Rising | Switch

Salı, Ekim 26

Story of Season: Friends of Mineral Town | PS4, Xbox One

Marvel’s Guardians of the Galaxy | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Darkest Dungeon 2 | PC

Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars | PS4

The Smurfs | Mission Vileaf | PC

Moonglow Bay | Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Iron Harvest | PS5, Xbox Series X/S

Shadow Corridor | Switch

Hermitage: Strange Case Files | Switch

O.L. Surprise Movie Night | Switch

Defend The Rook | PC

Kathy Rain: Director’s Cut | PC, Mac

Forgive Me Father | PC

Çarşamba, Ekim 27

Dadish | Xbox One

Dadish 2 | Xbox One

Pumpkin Jack | PS5, Xbox Series X/S

The Legend of Tianding | Switch, PC

Death Park 2 | Xbox One

Loot.Pixel.Again | Switch

Lucid Cycle | Switch

Perşembe, Ekim 28

Super Robot Wars 30 | PC

Fatal Frame: Maiden of Black Water | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

NASCAR 21: Ignition | PS4, Xbox One, PC

Gas Guzzlers Extreme | Switch

VirtuaVerse | PS4, Xbox One, Switch

Voice of Cards: The Isle Dragon Roars | PS4, Switch, PC

Undernauts: Labyrinth of Yomi | PS4, Xbox One, Switch, PC

Black Widow: Recharged | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Bassmaster Fishing 2022 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Roki | PS5, Xbox Series X/S

Happy Game | Switch, PC, Mac

Riders Republic | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Age of Empires IV | PC

Dusk | Switch

Abarenbo Tengu & Zombie Nation | Switch

Dragon Hills | Switch

DISTRAINT Collection | Switch

Cape’s Escape Game 4th Room | Switch

King Leo | Switch

Jigsaw Finale | Switch

Brain Meltdown – Into Despair | Switch

SEDOMAIRI | Switch

Okinawa Rush | Switch

Zumba Aqua | Switch

Jigsaw Fun: Amazing Animals | Switch

The Sokoban | Switch

Subway Midnight | PC

Cuma, Ekim 29

Dollhouse | Switch

Panorama Cotton | PS4, Switch

Mario Party Superstars | Switch

Coton 100% | Switch

Ghosts and Apples | Switch

HOLY COW! Milking Simulator | Switch

Shinrai – Broken Beyond Despair | Switch

Halloween Snowball Bubble | Switch

PJ MASKS: Heroes of the Night | Switch

Horror & Adventure Pinball | Switch

Cumartesi, Ekim 30

Truck Driver | PS5, Xbox Series X/S

Pazar, Ekim 31