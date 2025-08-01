Bugün sizler için Nothing’in 3a serisinin kutularını açtık. Toy editör Mert her iki telefonu da beğendi. Fiyatlarda performansa göre fena değil sanki? Siz ne düşünüyorsunuz?

Teknik Özellikler

Tasarım ve Boyut

Her ikisi de 163.5 × 77.5 × 8.4 mm boyutlarında

Ağırlık: 3a: 201 g • 3a Pro: 211 g

Gövde: 3a plastik çerçeve • 3a Pro alüminyum çerçeve

IP64 su/ toz koruması

Boyut: 6.77″ AMOLED (~88 % ekran kasa oranı)

Çözünürlük: 1080 × 2392 px • 120 Hz yenileme hızı • HDR10+ • Pik parlaklık 3000 nit

Donanım İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm)

Bellek & Depolama Phone 3a: 8 GB + 128 GB veya 8 GB + 256 GB Phone 3a Pro: 12 GB + 256 GB (tek seçenek)

Arka Kamera Phone 3a

50 MP ana (f/1.9, OIS, PDAF, 1/1.57″ sensor)

8 MP ultra‑geniş (f/2.2, 120°)

50 MP telefoto (f/2.0, 2× optik zoom, 1/2.74″)

Phone 3a Pro

50 MP ana (f/1.9, OIS, PDAF, 1/1.57″ sensor)

8 MP ultra‑geniş (f/2.2, 120°)

50 MP periskop telefoto (f/2.6, 3× optik zoom, 1/1.95″ sensör, OIS)

Ön Kamera Phone 3a: 32 MP f/2.2 (1/3.44″) selfie kamerası

Phone 3a Pro: 50 MP f/2.2 (1/2.76″)

Pil & Şarj Pil: 5000 mAh (her iki model için de)

Şarj: 50 W hızlı şarj (yaklaşık 50 % = ~19 dk, 100 % = ~56 dk)

Peki siz telefonlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.