İşverenler, kısmen uzaktan çalışmadaki patlama sayesinde verimliliği her zamankinden daha fazla izliyor.

Çalışanlar, izleme yazılımlarını alt etmek için çeşitli araçlara yöneliyor. Böyle bir araç olan fare sallandırıcı, ekranınızı açık tutuyor. Bu cihaz, bilgisayarınız tarafından algılanamayacağını iddia eden bir aygıt. Adından da anlaşılacağı gibi, cihaz fare hareketini simüle ederek bilgisayarınızın uyku moduna geçmesini engelliyor.

Çalışanların ekran süresini, klavye kullanımını ve tıklamalarını izlemek için şirket tarafından verilen cihazlara “tattleware” veya gözetim yazılımı yükleniyor. Fare sallandırıcı, klavye kullanımına veya tıklamalara yardımcı olmayabilir, ancak bilgisayarınızın ekranını açık tutarak ekran süresini izlemeyi ele alıyor.

Fare sallandırıcı nasıl kullanılır

Güç kablosunu bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına takmanız veya güç tuğlasına takıp duvara takmanız yeterli. Özellikle USB bağlantı noktaları bir dizi güvenlik sorununa yol açtığından, muhtemelen doğrudan işe ait bir bilgisayara çalışmaktan kaçınmanıza yardımcı olacak herhangi bir tür cihaz takmak istemezsiniz.

Sol tarafta açmak ve kapatmak için basabileceğiniz turuncu bir güç düğmesi var. Bir döner tabla açıkken hareket ediyor. Farenin sensörünü yerleştirdiğiniz yer burası. Fareniz doğru konuma geldiğinde, ekranınızdaki imlecin çok yavaş hareket ettiğini ve monitörünüzün uyku moduna geçmesini engellediğini göreceksiniz.

Hemen hepsi bu kadar. Fareniz sallandırıcının üzerine geldiğinde kalkabilir, öğle yemeği hazırlayabilir, ihtiyacınız olan her şeyi yapabilirsiniz ve bilgisayarınız uyku moduna geçmez.

Elbette sizi daha üretken kılmaz, ancak bazı gözetim yazılımlarını, en azından bu yazılım bilgisayarınızın etkin olup olmadığını kontrol ediyorsa, hala çalıştığınızı düşünmesi için kandırabilir.

İşveren şeffaflığı gerçek cevaptır

Yine de, ilk etapta bu aygıtlara ihtiyacımız olmamalı. New York Times tarafından yakın zamanda yapılan bir inceleme, ABD’deki en büyük 10 özel işverenin %80’inin bireysel çalışanların üretkenlik ölçütlerini takip ettiğini buldu.

Harvard Business Review tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, çalışanları gizlice izlemek, onları bu sistemlerin caydırmaya çalıştığı kuralları çiğnemeye daha yatkın hale getiriyor.

Şeffaflık, çalışanların moralini yüksek tutmanın anahtarıdır. Bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Gartner tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, çalışanları izlemek yerine, izlemenin kapsamını ve amacını açıklamak, çalışanların uygulamayı kabul etmesini yaklaşık %70 oranında artırabilir.