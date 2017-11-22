Bozuk Telefonunu Getirene Vestel Venus Z10’a 200TL İndirim!

Vestel, Venus Z10 için kampanya başladı. 31 Aralık 2017’ye kadar çalışmayan, eski telefonunu getirenler Venus Z10’a 200 TL indirimle sahip olacak.

Vestel, yeni en akıllı telefonu Vestel Venus Z10 için “Eskiyi getir, yeniyi götür” kampanya başlattı. Marka ayırt etmeden kırık, bozuk, eski telefonlarını Vestel mağazalarına getirenler Vestel Venus Z10’u 200 TL indirimle alabilecek. 31 Aralık 2017 tarihine kadar sürecek kampanya ile müşteriler en iyi Venus’e indirimle sahip olabilecek.

Vestel Venus’ün en üst modeli olarak dikkat çeken Z10, Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi, 1920×1080 ekran çözünürlüğü, 8 megapiksel ön kamera, OIS/EIS destekli 13 megapiksel arka kamera, 3050 mAh kapasitesinde batarya, 4GB RAM, Quick Charge V3.0 hızlı şarj, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip.