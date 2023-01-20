Boston Dynamics, iki ayaklı robotunda yaptığı son geliştirmeleri ve neler başarabileceğini gösteren birkaç yeni tanıtım videosu yayınladı. İki ayaklı robot Atlas artık çevresiyle etkileşime girerek nesneleri toplayabiliyor ve ilerlemesine yardımcı olmak için onları belirli yerlere yerleştirebiliyor.

Boston Dynamics’in yeni videosunda robot Atlas, simüle edilmiş bir şantiyede çeşitli nesnelerle etkileşime giriyor. Alet çantalarını kavrıyor, taşıyor ve fırlatıyor. Merdivenleri tırmanıyor, farklı seviyeler arasında zıplıyor.

Videoda Atlas, rotası üzerinde ekstra kaldırıma ihtiyaç olup olmadığını belirleyebiliyor, böylece geçişi kolaylaştırmak için yandan bir tahta parçası alarak bir köprü inşa ediyor. İkinci mücadelede Atlas’a sınırlı bir alanda küçük bir zıplama veriliyor ve kiti yukarıdaki platforma fırlatmak için dönüyor, ardından arkasındaki sandığı aşağı itiyor ve zıplayarak yere geri dönüyor.

Birden fazla ölçümün gerekli olduğu geçmişle karşılaştırıldığında, bu video Atlas’ın hareketlerini oldukça düzgün ve istikrarlı bir şekilde değerlendirebildiğini gösteriyor. Atlas daha önce de karmaşık parkurlar, taklalar ve hatta danslar yapabiliyordu.

Ayrıca bkz: 18. Memorial Uluslararası Çocuk Resim Yarışması Başlıyor!

Atlas ekip lideri Scott Kuindersma, Atlas’ı çalışırken gösteren bir tanıtım videosu yayınlamanın yanı sıra, kamera arkası videosunda Atlas’ın artık çevresini algılayabildiğini ve nasıl hareket edeceği konusunda doğru kararlar verebildiğini açıklıyor.

Atlas ekibi ayrıca, robotun boyut olarak bir insana benzemesine rağmen, eklemlerin hareket etme şekli ve robotun sağlamlığını korurken 3D baskı yoluyla toplam ağırlığını azaltma ihtiyacı gibi bir dizi farklılık olduğunu da açıklıyor.

Mevcut yaklaşımda, Atlas’ın gerçekleştirdiği her hareket davranışsal bir veritabanından elde ediliyor ve model, kontrolörün kuvveti, duruşu ve hareketin zamanlamasını ayarlama yeteneğinin yanı sıra farklı ortamlara ve beklenmedik durumlara uyum sağlama ve hatta gerçekleştirilecek bir sonraki eylemi tahmin etme yeteneğini öngörüyor.

Bununla birlikte Atlas ekibi, en gelişmiş iki ayaklı robotların bile hala iki ayakla yürüyebilmekten ve dengeyi korumaktan uzak olduğunu söylüyor, ancak gelecekte kademeli olarak insan yürüyüşüne daha yakın, daha akıcı bir performans elde edebileceklerini vurguluyor.