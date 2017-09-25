Bose’den Yeni Kablosuz Kulaklıklar Geliyor!

Dünyanın en iyi ses sistemi üreticilerinden Bose, yeni kablosuz kulaklıkları ile Apple AirPods’a doğrudan meydan okuyacak.

1967 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Amar Bose tarafından kurulan, Bose şu anda dünyanın en seçkin ses sistemi üreticilerinden biri. Şirket; Google Assistant ile entegre çalışan QC35 II modelinin hemen ardından(söz konusu modelin piyasaya çıkmasının üzerinden birkaç gün bile geçmedi), yeni kablosuz kulaklık modelini de piyasaya sunacağını açıkladı.

Modelin ismi belli olmasa da özellikleri ortaya çıktı. Öncü model gibi Google Assistant ile donatılacak cihaz, 10 metre kablosuz menzile ve tek şarjda 6 saate yakın kullanım ömrü sunacak. 20 saate kadar pil ömrü sunan QC35 II’nin fiyatı 350 dolardı. Yeni ve nispeten daha uygun fiyatlı premium cihazın fiyatının 250 dolar seviyesinde konuşlanması bekleniyor.