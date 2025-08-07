Ülkemizdeki elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. Bir yandan TOGG için uygun kredili satış seçenekleri devam ederken yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı da hızla artıyor. Başka Tesla, Ford, Kia ve Hyundai olmak üzere birçok markaya ait farklı modeller özellikle İstanbul sokaklarında dikkat çekiyor.

Alman otomobil markası BMW de ülkemizde çok geniş yelpazede elektrikli otomobil satan markalardan biri. Neredeyse içten yanmalı her modelinin bir elektrikli karşılığı da var. Yollarda karşımıza en çok çıkan elektrikli BMW ise klasik X1’in elektriklisi olarak tanımlanan iX1.

İlginizi çekebilir; KEYİF VEREN ELEKTRİKLİ? | KIA EV6 İnceleme

Özellikle 2024 yılında iX1 satışı için birden fazla satış kampanyası düzenleyen BMW’nin bu anlamda amacına ulaştığını söyleyebiliriz.

Ancak bazı iX1 kullanıcıları da satın alma sürecinde BMW tarafından kandırıldıklarını düşünüyorlar. Çünkü yollarda gördüğümüz 2024 model iX1’lerin bir kısmı “akıllı otomobil” fonksiyonundan yararlanamıyor. Mart 2024 öncesi üretilen iX1’ler elektrikli olmalarına rağmen My BMW uygulamasını kullanamıyorlar ve günümüzde birçok elektrikli otomobil üreticisinin sunduğu otonom araç özelliklerini kullanamıyorlar. Kullanamadıkları özellikler arasında başta anahtarsız (cep telefonuyla) giriş ve aracın uygulama üzerinden park edilmesi / park yerini terk etmesi gibi özellikler de bulunuyor.

Satış sonrası, otomobilin teslimatı aşamasında bir oldu bittiye getirilerek kendilerine imzalatılan belge ile bu konuyu kabullenmek zorunda bırakılmalarının dürüst bir ticaret örneği olmadığını düşünenler de var.

BMW iX1’ler Nasıl Geri Çağırdı?

6 Ağustos 2025 günü iX1 kullanıcılarına birer SMS gönderen BMW Türkiye, iX1’lerdeki sorunun detaylarına girmeden araçlarını en kısa sürede Borusan Otomotiv Yetkili Servisi’ne götürmelerini istedi.

Gönderilen SMS’in tam metni şöyle:

Degerli Musterimiz, Sahibi bulundugunuz 34XX1234 plakali otomobilinizde KONTROL UNITELERININ PROGRAMLANMASI. islemini kapsayan bir gonullu geri cagirma uygulamasi soz konusu olup; mumkun olan en kisa surede en yakin Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi’ nden randevu almaniz gerekmektedir. Uygulama ve en yakin Yetkili Servis hakkinda detayli bilgi icin www.bmw.com.tr linkini tiklayiniz. SMS iptali icin BMWIPTAL yazip 3172 ye gonderin. Iletisim Merkezi : 0850 252 10 10 Mersis No : 0180006132300015 B002

Tabii bu SMS BMW’nin neden sadece Borusan Otomotiv Yetkili Servisleri’ni adreslediği konusunu da akıllara getirdi. Bir başka soru da “Acaba geri çağırmaya neden olan sorun sadece Borusan tarafından satılan BMW iX1’lerde mi?” sorusuydu ancak 0850 252 10 10 numaralı telefonu arayan iX1 kullanıcıları ne bu sorulara, ne de sorunla ilgili herhangi bir konuda cevap alamadılar. 0850 252 10 10 numaralı telefonu cevaplayan çağrı merkezi çalışanları sadece gönüllü geri çağırma hizmetinden yararlanmak isteyen iX1 sahiplerinin bilgilerini Borusan ile paylaşabiliyor ve Borusan çalışanlarının kendilerini arayıp servis randevusu verebileceğini söylüyordu.

Ertesi gün yine (7 Ağustos 2025) BMW Türkiye tarafından gönderilen ikinci bir SMS’te ise şunlar yazıyordu:

Degerli Musterimiz, Sahibi bulundugunuz 34XX1234 plakali otomobilinizde BEV ELEKTRIKLI TAHRIK UNITESI YUKSEK GERILIM islemini kapsayan bir gonullu geri cagirma uygulamasi soz konusu olup; mumkun olan en kisa surede en yakin Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi’ nden randevu almaniz gerekmektedir. Uygulama ve en yakin Yetkili Servis hakkinda detayli bilgi icin www.bmw.com.tr linkini tiklayiniz. SMS iptali icin BMWIPTAL yazip 3172 ye gonderin. Iletisim Merkezi : 0850 252 10 10 Mersis No : 0180006132300015 B002

Bu ikinci SMS akıllara iX1’lerde birbirinden farklı sorunlar olduğunu ve Alman üreticinin o nedenle peşpeşe SMS’ler ile kullanıcıları uyardığı fikrini getirse de araç sahipleri yine konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmemişti.

İlk gelen SMS sonrası 0850 252 10 10 numaralı telefonu arayarak herhangi bir bilgi alamayan iX1 kullanıcıları ikinci gün Borusan çağrı merkezi tarafından arandığında da çağrı merkezi çalışanları ekranlarında sorunun içeriği konusunda bir bilgi bulunmadığını, sadec e servis randevusu verebileceklerini belirtiyordu. Bahsedilen geri çağırma konusunda serviste yapılacak işlemleri de “teşhis ve gereken onarımlar” olarak tanımlamaktan öteye gidemiyorlardı. Mesela “Aracım ne kadar serviste kalacak?”, “Bu süre zarfında ikame araç tedariği yapacak mısınız?” gibi soruların cevapları da Borusan’ın çağrı merkezi çalışanlarının ekranlarında yoktu.

Ancak Google benzeri arama motorları üzerinden arama yaparak ulaşılabilen BMW’nin “GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA VE ÜRÜN GÜNCELLEMELERİ” sorgu sayfasına ulaşıp aracınızın 17 haneli şasi numarası (VIN) ile sorgulama yaptığınızda BMW Türkiye’nin iX1 kullanıcılarıyla şu metni paylaştığı görülüyor:

GÖNÜLLÜ GERİ ÇAĞIRMA VE ÜRÜN GÜNCELLEMELERİ. Borusan Otomotiv, müşterilerinin kullanmakta olduğu ürünlerinin, üretici tarafından bakanlığın müdahalesine gerek kalmadan gönüllü olarak ücretsiz geri çağrılma ve düzeltilme faaliyetlerini yürütmektedir. Üretici Teknik Departmanı’nın önerileri ile Gönüllü Geri Çağırma işlemlerinin uygulanması otomobilinizin üstün kalite ve yüksek teknik standartlarının devamlılığının sağlanması açısından önem taşır. Bu sayfada BMW otomobilinizi etkileyen Gönüllü Geri Çağırma işlemi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Gönüllü Geri Çağırma işlemi / işlemleri bulunmaktadır. Sorgunuz başarıyla tamamlandı. Aşağıda XXXXXXXXXXXXXXXXX şasi numaralı otomobilinize ait Gönüllü Geri Çağırma işlemini / işlemlerini görüntüleyebilirsiniz. Kontrol ünitelerinin programlanması (Entegre fren sistemi – Uyarı Sistemi / Uyarı konsep.

ENTEGRE FREN SISTEMININ DEGISTIRILMESI.

BEV elektrikli tahrik ünitesi yüksek gerilim hattı nın kontrol edilmesi, gerekirse düzelt.

Kontrol cihazlarının programlanması (kalite önleml eri). Ne yapmalıyım? Listelenen işlemlerin en kısa zamanda üreticinin öngördüğü standartlarda ücretsiz olarak gerçekleştirilmesi için tercih edeceğiniz Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisi’nden randevu almanızı rica eder; anlayış ve işbirliğiniz için teşekkür ederiz.

Konuyla ilgili 0850 252 10 10 numaralı BMW çağrı merkezinden de 0850 755 06 06 numaralı Borusan Oto İletişim Merkezi’nden de daha tatminkâr ve bilgilendirici bir açıklama yapılmadığı için iX1 kullananların bu geri çağrılma ile ilgili deneyimlerini bize yazılı olarak göndermelerini ([email protected]) rica ediyoruz. Araçlarında yapılan işlemlerin listesini, servis deneyimini ve otomobillerinin bu geri çağrılma sonrası kaç gün serviste kaldığı bilgisini bapyalabilirlerse bu habere ekleme yapıp iX1 kullanıcılarını bilgilendirmek isteriz.

Ayrıca konuyla ilgili BMW Türkiye’nin ve Borusan’ın herhangi bir resmi açıklaması varsa onu da tüm dünya ile bu sayfa üzerinden paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Önemli not: SMS’lerdeki harf hataları gönderene aittir.