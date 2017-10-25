BMW Ödüle Doymadı!

BMW, dört Otomobil Bağlantı Ödülü kategorisinde birinci sırada yer alırken, 2017 Autonis oylamasında ise iki tasarım ödülüne layık görüldü.

BMW, Alman dergisi “Auto, motor und sport” tarafından yapılan okur oylamasında elde ettiği birinciliklerle bir kez daha son derece başarılı bir performansa imza attı. Mevcut BMW modellerinde bulunmakta olan haber/eğlence ve bağlantı teknolojisi, iki dergi tarafından ortak olarak düzenlenen 2017 Otomobil Bağlantı Ödülü’nde on bir kategoriden dördünde BMW’ye ödül kazandırdı.

Yeni 5 Serisi’nin Yılın Bağlantılı Otomobili seçilmesi de bu başarılar arasında yer alıyor. Kesintisiz bağlantının yanı sıra tasarım da yeni modellerin popülaritesine katkıda bulunan önemli faktörlerden bir diğeri oldu. “Auto, motor und sport” dergisi tarafından gerçekleştirilen 2017 Autonis tasarım yarışmasında BMW 2 Serisi Coupe ve BMW 4 Serisi Coupe/BMW 4 Serisi Gran Coupe’nin birinci olması, markanın en yeni modellerini karakterize eden sportif şıklığın kullanıcılar tarafından da beğenildiğini kanıtlar nitelikte. 4 ödül de bu başarıyı perçinliyor.

2017 Otomobil Bağlantı Ödülü’de, Bağlantılı Otomobil kategorisinde oyların yüzde 35,4’ünü toplayan yeni 5 Serisi birinci oldu. Connected ve ConnectedDrive servislerinin kapsamlı hizmet portföyüne yeni özellikler eklenmesi ile Sedan otomobillerde bağlantı konusunda yeni standartları belirledi. Akıllı park yeri arama hizmeti, Şehir İçi Park Bilgisi, Uzaktan 3D Görünüm ve otomobilden otomobile aktif trafik uyarısı gibi yeniliklerin hepsi yeni 5 Serisi’nde tanıtılmıştı.