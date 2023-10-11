Ülkemizde de fazlasıyla sevilen BMW, yeni elektrikli SUV modeli olan iX2’yi tanıttı. Otomobil BMW’nin artık imzası haline gelen büyük böbrek tasarımlı ızgaralarına sahip. Kapı kolları güncel BMW 2 serisi ile aynı. Bunların haricinde klasik bir SUV BMW görüyoruz.

Otomobil ikili bir motor kurulumu ile birlikte geliyor. Bu motorlardan birisi arka aksa diğeri ise ön aksa bağlı. Bu motorlar birlikte çalıştığı zaman 230 kW (313 HP) güç üretebiliyorlar. Otomobil bu sayede 0’dan 100 km/sa hıza 5.6 saniyede çıkabiliyor.

Batarya tarafında ise otomobil 64.8 kWh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. WLTP verisine göre otomobil 449 km menzil sunuyor.

Şarj hızı tarafında ise otomobil 11 kW AC şarjı destekliyor. AC şarj ile otomobil 6.5 saatte tam şarja ulaşabiliyor. DC şarj desteği de bulunan otomobil bu şarj ile 29 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj olabiliyor.

Otomobil iç tarafta hayalet ekran , bilgi eğlence sistemi gibi ekranlarla birlikte geliyor. Bu ekranlardan otomobilin tüm kontrolleri yapılabiliyor.

Güvenlik tarafında ise otomobil, otomatik sürüş ve park asistanlarının yanı sıra kapalı otoparka girdiğinizi algıladığında camınızı otomatik olarak indirmesine izin vermek gibi kolaylıklar sağlayan rutinlere de sahip.

iX2; Regensburg, Almanya’da üretilecek ancak BMW, teslimatların ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.