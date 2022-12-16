BMW Motorrad yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı BMW CE 04 isimli elektrikli scooter’ını Hindistan’da görücüye çıkardı. BMW Motorrad’ın Türkiye sitesinde de görülen bu elektrikli scooter’a bir göz atalım.

Görselden de anlaşılacağı üzere BMW CE 04 oldukça lüks ve premium bir elektrikli scooter olarak piyasaya sürülecek. BMW CE 04, 31 kW (42hp) sıvı soğutmalı PMSM elektrik motoruna sahip. Fren tarafında ise Çift 265 mm ön diskler ve tek bir arka disk bulunuyor. Bunun yanı sıra güvenlik için scooter’da ABS ve çekiş güvenlik sistemi de bulunuyor. BMW CE 04 0’dan 50km/sa hıza 2.6 saniyede çıkabiliyor. BMW CE 04 maksimum 120 km/s hız ve tek şarjla 130 km menzil sunuyor.

Bir dizi işlemden sonra scooter 120 km/s hızın üzerine çıkacaktır çünkü elektrikli scooter’da hızın 120 km/s üzerine çıkılmasını engelleyen bir limitör bulunuyor. Geçmişte 180 km/s hız sınırı konulan Volvo S90’ların otobanlarda neler yaptığına şahit olduk, bir yazılım değişimi ile BMW CE 04’te de görürüz.

BMW CE 04 birden fazla şarj seçeneği sunuyor. Elektrikli scooter’ı 4.5 saatten daha kısa sürede şarj etmek için 2.3 kW’lık bir şarj cihazı kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra 100 dakikada şarj etmek için 6.8 kW’lık bir şarj cihazı da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış.

BMW CE 04, LED aydınlatmaya, sürdürülebilirlik odaklı bir aktarma organına ve oldukça futuristik görünen bir tasarıma sahip. BMW’nin yeni elektrikli scooter’ı 231 gram ağırlığa ve 780 mm oturma yüksekliğine sahip. Ek olarak satın alabileceğiniz özelliklere gelecek olursak bunlar; mobil şarj bölmesi, kask saklama bölmesi ve büyük bir 10,5 inç HD TFT bilgi-eğlence ekranı.

Haberin başında dediğimiz gibi BMW CE 04, BMW Motorrad’ın resmi internet sitesinde görüldü. Bundan mütevellit elektrikli scooter’ın Türkiye pazarına da sunulacağını söylemek çokta yanlış olmaz.