Doreen Bogdan-Martin, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) genel sekreterliğine seçilen ilk kadın oldu.

ITU, BM içindeki ana teknoloji ajansıdır. ITU, ilk uluslararası telgraf ağlarını yönetmek üzere 1865 yılında kurulmuştur. Ancak artık radyo, uydu ve internet kullanımının kolaylaştırılmasında önemli bir role sahip.

Bogdan-Martin, Rus rakibi Rashid İsmailov’u 25’e karşı 139 oyla mağlup etti. Martin göreve 1 Ocak 2023’te başlayacak ve 2014’ten beri görevde olan Houlin Zhao’nun yerini alacak.

Martin, uluslararası iletişimin birçok yönünden sorumlu olan en eski BM ajansının dizginlerini eline alacak. Bunlar, örneğin, küresel olarak uydu yörüngelerini atamayı, teknik standartları koordine etmeyi ve gelişmekte olan dünyadaki altyapıyı iyileştirmeyi içeriyor.

Bogdan-Martin’in rakibinin daha önce internetin uluslararası düzenlenmesi için çağrıda bulunması nedeniyle seçim öncesinde endişeler vardı. Bogdan-Martin zaferinin ardından, “İster günümüz çocukları olsun, ister bizim çocuklarımızın çocukları olsun, onlara büyümeleri için güçlü ve istikrarlı bir temel sağlamamız gerekiyor. Bunun yanı sıra dünya önemli zorluklarla karşı karşıya – artan çatışmalar, iklim krizi, gıda güvenliği, cinsiyet eşitsizlikleri ve internete erişimi olmayan 2,7 milyar insan.” dedi.

Martin, ek olarak, ITU’nun bu sorunların çoğuna yardım etme fırsatına sahip olduğuna inandığını söyledi.

Immensely proud to be the first woman ever elected to the post of @ITU Secretary-General.

We've finally smashed a 157-y.o. glass ceiling! – and I hope this result inspires women & girls everywhere to dream big & make those dreams a reality!#Plenipot pic.twitter.com/138WfX74fK

— Doreen Bogdan-Martin (@ITUBDTDirector) September 29, 2022