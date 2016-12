Blizzard, Diablo’nun 20. Yılı için Özel Etkinlikler Planlıyor

İster inanın ister inanmayın oyun dünyasına adını altın harflerle yazdırmış olan Blizzard efsanesi Diablo 31 Aralık tarihinde tam 20 yaşına girecek.

Blizzard’ın en çok mouse eskiten oyunu olarak bilinen Diablo piyasaya çıktığında günümüzdeki bir çok yetişkin daha hayatta bile değildi. Oyun dünyası için bu önemli tarih Blizzard’ın pazarlama bölümünü de harekete geçirdi. Bundan en çok faydalanan ise hiç şüphesiz serinin üçüncü oyunu olacak.

Darkening of Tristram etkinliği oyunun orijinal versiyonuna götürecek ve burada ilk oyundan tanıdık bazı şeyler olacak. Overwatch’ta ise bazı oyun içi spreyler ve oyuncu simgeleri yer alacak. World of Warcraft’ta ise Azeroth’ta gezen bazı yaratıklar göreceğiz. Hearthstone’da dark wanderer ve drim deck yer alırken Heroes of the Storm’a yeni bir harita gelecek. StarCraft II’de ise işçiler karanlık bir temaya bürünecek.