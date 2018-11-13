BlitzWolf BW-WP1 10 Ah Kablosuz Şarjlı Power Bank

Power Bank alanında son derece deneyimli olan ve kaliteli ürünlere imza atan BlitzWolf firmasının en yeni seçeneklerinden biri olan BW-WP1‘in farkı, Power Bank ile kablosuz şarj ünitesini bir araya getiriyor olması. Qi standartlarında kablosuz şarj desteği sunan tüm cihazlarla uyumlu olan WP1’in 10 Ah kapasiteli lityum-polimer bataryasına bakılırsa kapasiteden ödün vermiyor. Hazır gelen koruma sistemleriyse aşırı şarj/gerilim/akım ve kısa devre.

Sade bir kutu içinde gelen ürün klasik BlitzWolf renklerini ön plana çıkarıyor. Model numarası dışında herhangi bir açıklama olmaması şaşırtıcı. Paketin içindekileri ciddi biçimde koruduğu söylenemez.

Kısa sayılacak yarım metrelik bir micro USB kablosu dışında herhangi bir aksesuar sunulmuyor. Yassı tip kablo da dolanma riski daha az. Aslında Type-C kablosu ya da en azından dönüştürücü adaptör eklenebilirdi.

BW-WP1 üst kısmında hoş bir karbon fiber tarzı kaplama söz konusu ama genel anlamda plastik malzeme geçerli. Kablosuz şarj vericisinin yeri net biçimde görülebiliyor. 155 x 75 x 17 mm boyutlarında ve 243 gram geliyor. Örnek Qi şarj denemeleri:

iPhone 8 için 4.5-5.5 saat

iPhone X için 4-4.5 saat

Samsung Galaxy S7 Edge için 3-3.5 saat

Samsung Galaxy S8 için 4.5-5 saat

yani 5V/1A ile sınırlı olan 5W kablosuz şarj alanıyla yapılan şarj daha konforlu olsa da daha uzun sürüyor. Bu modeller dışında uyumlu olanlar:

Samsung Galaxy S9, S9+, Note8, S8+, S8 Active, S7, S7 Active, S6, S6 Edge, S6 Edge+, S6 Active, Note 5, Note 7

Apple iPhone 8 Plus

LG G2, G3, G Pro, G6 Plus, V30, V30s, G7

Google Nexus 4, Nexus 5, Nexus 6, Nexus 7

Nokia Lumia 1520, 1020, 930, 928, 925, 920, 830, 735, 950, 950XL, 8 Sirocco, 7 Plus

Motorola Moto Maxx, Droid Turbo 2, Turbo/Mini, Moto 360 Smart Watch

Sony Xperia Z4v, Z3V, XZ2

BlackBerry Z30, Classic

Xiaomi MIX 2S

Huawei Mate RS

Asus PadFone S

Arka kısımda model numarasına ek olarak giriş ve çıkış akım sınırlamaları yer alıyor. Micro USB portu üzerinden şarj sırasında 2A, Type C portundan şarj sırasındaysa 2.6A çekilebiliyor. Çıkış durumundaysa Type C ya da USB Type A fark etmeksizin 2.7A çekilebiliyor. İşin güzeli aynı anda iki porttan da çıkış alınabiliyor ve üstelik kablosuz şarj da yapılabiliyor! Toplam akım sınırlaması 3A yani güç limiti 15 Watt.

Denemeler sırasında LG G Pro cihazı yerleştirdiğimizde kablosuz şarj başladı ve tamamen boş olan 3140 mAh kapasiteli bataryanın dolması yaklaşık dört saat sürdü. Buna göre ortalama şarj akımı 0.78A oldu yani 1A ile başlayıp daha sonra düştüğünü kabul edebiliriz.

Soldaki Type-C portuyla şarj ederken en fazla 2.5 değerine çıkıldığını gördük. Sıfırdan tam şarj olması 4 saat aldı ve sayaçta 9130 mAh okundu yani ortalama hız 2.28A gibi etkileyici bir değer.

Tekrar sıfırdan şarj edip bu kez micro USB seçtiğimizde en fazla 2.07A görüldü. Tam şarj süresi 4.5 saate uzadı ve sayaçta 8728 mAh okundu yani ortalama hız 1.94A değerine düştü. Unutmayın ki sizdeki USB adaptörü daha zayıfsa şarj süresi 6 saati bile geçebilir!

Küçük bir not daha; şarj olurken diğer portlardan güç veremiyor ama üstteki kablosuz şarj beşiği kullanılabiliyor.

Firma açıklamasına göre dönüştürme verimi yüzde 81.6 olduğundan cihazla birlikte gelen 37 Wh kapasiteli 3.7V 10000 mAh kapasiteli lityum-polimer bataryadan elde edebileceğimiz çıkış USB 5V seviyesinde yaklaşık 6000 mAh olacak. Şarj edeceğiniz cihazın batarya kapasitesine bağlı olarak bir ya da iki kez tam şarj edebilir.

İlk denemede tam dolumdan sonra USB Type A porta 1.5A yük bağladık ve bitmesini bekledik. 6740 mAh sunabildi yani tahmini değeri aştı.

Ardından tekrar tam şarj edip bu kez Type-C portuna 0.9A ve ayrıca micro USB portuna 2.1A yük bağladık. Aynı anda telefon ve tablet şarjı senaryomuzda 6220 mAh sunabildi ki daha yüksek akım olduğundan son derece doğal.

Type-C ve Type-A portları aynı anda kullanılınca toplam en fazla 3.2A güç çekilebiliyor. Daha da ileri gidip aynı anda üç cihazı şarj etmeyi de denedik. Bu durumda kablosuz şarja 1A ayrıldığı için iki porttan en fazla 2.2A akım çekilebiliyor.

18 ay garantili ve bol özellikli bu kablosuz şarj destekli power bank’ın ilgi göreceği açık. Üstelik sadece 23.99 dolar olan fiyatını rahatlıkla hak ediyor. Söylenebilecek tek eksikse yeni nesil Quick Charge hızlı şarj sistemine destek vermiyor olması. Belki de gelecek nesil BW-WP2 gelirse karşımıza çıkabilir!

BW-WP1 satın almak için BangGood linki: http://bit.ly/2DveqEw

BlitzWolf 4. yaşgünü kampanyaları: http://bit.ly/2FerRdQ