BlitzWolf BW-LT12 Bluetooth 4.1 Gece Lambası

Akıllı ev aksesuarlarının çoğaldığı şu günlerde BlitzWolf imzalı gece lambası görmek şaşırtıcı olmadı. Manuel, akıllı ve uygulama kontrollü olmak üzere üç ayrı çalışma moduna destek veren bu lamba beklendiği gibi Bluetooth üzerinden kablosuz bağlantıya olanak veriyor. Classic ve Cozy olmak üzere iki ayrı versiyon var. İlkine şarj beşiği dahil, ikincisinde tasarım farklı ve beşik yok. Bize gelen örnek Classic sürüm LT12 idi.

Klasik biçimde beyaz ve yeşil tonlarda hazırlanmış olan ürün kutusu model numarası ve marka dışında herhangi bir açıklama ya da görsel içermiyor. İç kısımda koruyucu katmanlar ve kutular bulunmakta.

Her zaman olduğu gibi BlitzWolf kullanıcı memnuniyeti açıklaması ve İngilizce kullanma kılavuzu dahil ediliyor.

1200 mAh kapasiteli şarjlı batarya içeren gece lambasını şarj etmek için kutudan çıkan 1.5 metrelik micro USB kablosunu kullanacaksınız. Herhangi bir güç adaptörü sunulmuyor.

Klasik sürümle birlikte şarj beşiği geliyor. Akıllı saatlerde olduğu gibi pogo pinleri temas ediyor ve mıknatıs sayesinde hizalama gerçekleşiyor.

Plastik gövdeli LT12’nin üst ve alt kısımlarında alüminyum tercih edilmiş. Roome logosundan anlaşılacağı gibi bir diğer firmaya ürettilip BlitzWolf çatısı altında satılıyor.

Dik durma seçeneğine ek olarak etrafında sarılı olan sahte deri kemeri açarak bir yere asma olanağı da var. Açılabilen bu kemer özel bir kilide sahip.

Tabanda şarj için gerekli bağlantı portu, arka kısma bakan güç butonu, şarj LED’i ve ışık alıcısı görülüyor. Böylece sadece karanlık olunca aydınlanıyor.

Öne bakan yüzde kızılötesi hareket alıcısı var. Siz odaya girince anlayıp ışığını yakabiliyor. Manuel olarak yakmak isterseniz arkadaki güç butonuna tıklamanız yeterli.

Şarj beşiği üzerinde dengeli biçimde durabiliyor olsa da alttaki pogo pinler kimi zaman tam olarak temas etmiyor ve şarj başlamıyor. Bu yüzden dikkat etmeniz şart. İşin kötüsü şarj durumunu gösteren mavi LED arka kısma bakıyor.

BlitzWolf Smart uygulamasını ücretsiz olarak indirmek için Android 4.3 ya da iOS 8.0 ve üstü içeren cihaz kullanmalısınız. Üye olun ve cihaz eklemeye tıklayın. Ardından Roome Mini seçin ve Bluetooth 4.1 üzerinden bulmasını bekleyin.

Ekleme işlemi gerçekleşince listeye gelecek. Buna tıklayıp ışığı açabilir ve kapatabilirsiniz. Yeni cihazlar ekledikçe liste kabaracak.

Üzerine uzun basınca parlaklık ayarı geliyor. 100-140 lümen arası ışık saçabilen dahili LED’in parlaklığı kolayca düzenlenebiliyor.

Alttaki timer kısayoluna tıklayınca geri sayımla kapanma aktifleştirilebiliyor. Saat ya da dakika belirleyip başlatabilirsiniz.

Cihaza ait ayarlara girince oda adı, ana ekranda gizleme, zamanlama, otomatik kontrol ayarları ve yazılım güncelleme seçilebiliyor. AC ayarıyla alıcıların nasıl işleyeceğini belirleyebilirsiniz.

Cihazın daha iyi biçimde çalışabilmesi için uyku saatlerinizi belirleyebilirsiniz. Böylece uyku saatleriniz sırasında gereksiz biçimde yanarak rahatsız etmeyecek.

Denemelerimiz sırasında yeni bir firmware tespit edildi ve onay verdiğimize birkaç saniye içinde indirilip kuruldu. Ardından otomatik olarak yeniden başladı ve telefona bağlandı.

Son olarak ikinci sekmede farklı kullanım senaryoları yer alıyor. İsterseniz evden çıkış ya da giriş, uyku ya da uyanma için farklı profiller belirleyebilirsiniz.

3500K tonunda yani sıcak beyaza daha yakın ama tam da sıcak beyaz olmayan tonda yanan lambanın parlaklık seviyesini hızlı biçimde değiştirmek için güç butonuna uzun süre basabilirsiniz. Kademeli olarak azalıyor ve sonrasında artıyor.

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