BlitzWolf BW-HP1 Katlanır Gövdeli Bluetooth Kulaklık

Farklı kulvarlarda başarılı aksesuarlarla karşımıza çıkan BlitzWolf firmasının geliştirdiği BW-ANC1 adlı Bluetooth kulaklığı sene başında inceleyip epey beğenmiştik. Firmanın önerisi daha üstün ses kalitesi vaat eden BW-HP1 adlı Bluetooth kulaklığı incelememiz oldu. Katlanır gövdeli bu kulaklık çok daha büyük hoparlörler içeriyor ama maalesef aktif gürültü engelleme desteği yok.

Kulaklık dışında aksesuar olarak sunulanlar şarj için uygun microUSB uçlu kısa bağlantı kablosu ve kablolu bağlantıya olanak veren 3.5 mm ara kablo.

Kırmızı ve siyah renklerin hakim olduğu kulaklık bu açıdan oyuncu kulaklıklarından geri kalmıyor. 40 mm çaplı hoparlörlerin ve konforlu geniş tacın bir sonucu olarak 265 gram ağırlığa ulaşıyor.

İstenen genişliğe ayarlamak son derece kolay ve uzun süreli kullanımda bile ağrı ya da terleme yaşamadık. Çelik ara bağlantı kullanıcısına güven veriyor.

Her ne kadar kablosuz olsa da PC gibi Bluetooth içermeyen cihazlarınıza bağlantı için kutudan çıkan ara kabloyu kullanabilirsiniz. Bunu takınca Bluetooth bağlantı otomatik olarak kapanıyor ve batarya korunuyor.

Sağ kısımda ses/ileri/geri, oynat/durdur/güç butonları karşımıza çıkıyor. Ses arttırıp azaltmak için uzun süre basılı tutmak şart. Yerlerinize alışmanız biraz zaman alabilir. Altta microUSB şarj girişi yanında mikrofon deliği var.

Büyük olsa da katlanır yapısıyla çok daha ufak hale gelebiliyor. Dahili 420 mAh lityum-iyon batarya 4 saatte şarj oluyor ve 120 saat bekleme yapabiliyor. 13 saate kadar kablosuz müzik dinlenebiliyor. Konuşma süresiyse 15 saat.

Taç içindeki sünger üzerinde bez kaplama olsa da geriye kalan plastik malzemelerin tümü parlak cinsten ve parmak izlerini belli ediyor. Bize kalırsa kısa sürede çizilme ve bunları belli etme riski taşıyor.

Cihazı açtığınız ilk anda bir süreliğine Bluetooth bağlantı moduna giriyor. Bu aşamada telefondan BW-HP1 seçmeniz yeterli. Ardından 10 metreye kadar ses aktarımı başlıyor. Aynı zamanda eller serbest kiti olarak kullanılabiliyor. Kulaklık sembolü yanında batarya doluluğu görülebiliyor.

Qualcomm imzalı CSR 8635 Bluetooth 4.1 yongasını içeren kulaklık ses kalitesi açısından takdiri hak ediyor. Baslar belirgin derecede derin, tizler net, midler orta kıvamda. Yüksek seste bile bozulma ya da netlik kaybı yok. Pro kulaklıklara son derece yakın ses kalitesini neredeyse on kat ucuza alma imkanı veriyor!

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