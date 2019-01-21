BlitzWolf BW-FWC5 10W Kablosuz Şarj Pedi

Kablosuz şarja destek veren akıllı telefonların sayısı arttıkça BlitzWolf ürün gamındaki kablosuz şarj pedlerinin de çoğaldığını gördük. Daha önceden incelediğimiz FWC4 modelinden sonra takipçisi olan FWC5 modeli bizlerle.

Son derece ufak boyutlardaki ürün kutusu firmanın logosundaki beyaz ve yeşil renkleri ön plana çıkarıyor. Model adından başka bir açıklama yok. İç kısımda koruyucu köpük tabaka yer alıyor.

Cihaza ek olarak kullanma kılavuzu ve müşteri memnuniyetine önem veren bilgi broşürü çıkıyor. Kullanma kılavuzu sadece İngilizce ve Çince hazırlanmış.

Aynı zamanda 1 metre uzunluğunda kaliteli bir micro USB güç kablosu çıkıyor. BlitzWolf üretimi bu kabloyu kullanmaya özen gösterin yoksa şarj süresi beklenenden uzun hale gelebilir.

Sade görünümlü ve 97 mm çaplı ABS plastik şarj pedinin üstü kaymaz silikon kaplı. Yuvarlak tasarımı sayesinde 360 derece istenen açıda kullanım olası. 8.5 mm kalınlıklı cihazın ağırlığı 82 gram.

Basit biçimde kabloyu micro USB portuna taktık ve adaptörle besledik. Kablosuz şarj işlemi anında başladı ve mavi LED yandı. Cihaz tam dolunca yeşile dönüyor. Telefonda 3 mm kalınlığa kadar kılıf olsa da sorun yok. Aşırı güç/akım/ısınma korumaları da var.

Görüldüğü gibi QC destekli ve 5V yerine 9V moduna geçti. Qi destekli cihazınız Samsung Galaxy gibi 10W, yeni iPhone modelleri gibi 7.5W ya da diğerleri gibi 5W kablosuz şarj destekliyse buna uygun biçimde akım çekiyor. Firma açıklamasına göre dönüşüm verimi yüzde 73. Test edilmiş cihazlar:

Samsung Galaxy Note 9/8/7/5, S9,9+/8/8 Active/7/7 Edge/7 Active/6/6 Edge/6 Edge +/6 Active

Apple iPhone XS, XS MAX, X, XR, 8, 8 Plus

LG G2/3/6/7, G Pro, V30/30s

Google Nexus 4/5/6/7

Nokia Lumia 1520, 1020, 930, 928, 925, 920, 830, 735, 950, 950XL, 8 Sirocco, 7 Plus

Motorola Moto Maxx, Droid Turbo 2, Turbo/Mini, Moto 360 Smart Watch

Sony Xperia Z4v, Z3V, XZ2

BlackBerry Z30, Classic

Xiaomi MIX 2S, Huawei Mate RS, Gionee M7 Plus, Yota Phone 2, Asus PadFone S

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