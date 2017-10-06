Maalesef, sansürlü dizilerin ve filmlerin sayısı gün geçtikçe artıyor: Sansürün son kurbanı Blade Runner’ın son halkası Blade Runner 2049 oldu.

Gün itibariyle (6 Ekim 2017) gösterime giren Blade Runner’ın basına tanıtılan versiyonunda sansür uygulandı. Söz konusu sansürün yapımcı Warner Bros kanadından mı yoksa ülke içi bir kararla mı gerçekleştiği bilinmiyor.

Filmin pek çok sahnesi sansür sonrasında izlenemez hale geldi. Ne var ki, daha önce de vurguladığımız gibi yapımcı Warner Bros’un bu tür bir eylemde bulunması hiç de şaşırtıcı olmayacak.

Sözcü Gazetesi Yazarı Burak Göral, Twitter’da yayınladığı mesajda “Film 2017’de bolca karşılaştığımız K7 usülü sansürü hak edecek ne yaptık acaba? Filmin iyiliği kötülüğü bir yana üzücü bir deneyim yaşadık.” ifadelerini kullandı.