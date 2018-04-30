BlackBerry Athena gerçek görselleri sızdı

BlackBerry Athena kod adı ile TEENA’da gözüken yni BlackBerry cihazı için gerçek görüntüler de sızdı. Aşağıda gördüğünüz TEENA görüntüleri ile bir sonaki görselleri kıyasladığımızda tasarım olarak benzerlikler göze çarpıyor.

İlk görselde telefonun fiziksel tuşlu ön yüzeyi gözüküyor. Ki dediğimiz gibi TEENA görüntüleri ile oldukça benzer. Lakin ikinci görüntü kafalara bir soru işsareti daha ekliyor.

BlackBerry Athena aslında farklı bir isimle mi gelecek?

İki resimden oluşan ikinci görselde sol tarafında telefon duruyor. Sağ tarafında ise USB-C girişli şarj aleti büyüklüğünde bir cihazın arka kısmı mevut. Asıl ilginç olan ise resmin altındaki BlackBerry KEY² logosu. Bu logo elbette resmi bir amaç teşkil etmeyebilir ya da görseldeki beyaz aksesuarın adı olabilir. Öte yandan bir diğer ihitmal ise BlackBerry Athena’nın aslında BlackBerry KEY² adı ile çıkabileceği. Bir önceki serinin Keyone adı ile çıktığını düşünürsek devam ismi olarak KEY² gayet mantıklı duruyor.

Donanım bazında ise cihazın Snapdragon 660 işlemci yongası yanında 6GB bellek ve Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile çıkması bekleniyor.