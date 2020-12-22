Black Panther artık Fortnite’ta

Black Panther, Marvel’ın bir süper kahramanı ve bu süper kahraman artık Fortnite’ın içinde. Bunun yanında Captain Marvel ve Taskmaster’ı da Savaşçı Paketinin bir parçası olarak alabilirsiniz.

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Black Panther, oyunlarda da bizi şaşırtıyor

Bildiğimiz üzere Epic, geçtiğimiz Pazartesi “Wakandan Salute” ifadesini yayınladıktan sonra Black Panther’in gelişini herkese duyurmuştu. Bu selamlama, izleyiciler arasında ikonik bir selamlama haline gelmişti. Filmin yeni oyuncu kadrosu açıklandıktan sonra şaşırtıcı bir ayrıntı daha paylaşıldı. Film, yurtiçinde toplam 700.4 milyon dolar hasılat yaptı. Totalde ise 1.35 milyar dolar hasılatı buldu. Bu kadar hasılat yapması izleyicileri şaşırtmamalı. Film, yayınlandığı andan itibaren popülaritesini zaten koruyordu.

Fortnite, Epic Games tarafından geliştirilen, 25 Temmuz 2017’de yayınlanan nişancı oyunu ve 4 kişiye kadar eşli oynamaya izin veren, görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save The World, Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir. Eylül 2017’de yayınlanan Hyatta kalma modu sonrasında oyunun popülaritesi arttı.

Fortnite, geçen sezon Marvel paketinde Black Panther‘in heykelini oyuncularla paylaştı. Fakat youncular, Black Panther’i tam olarak göremediler. Gösterilen bu heykel, oyuncularda merak oluşturdu. Aynı zamanda bu güncellemenin gelişiyle oyuna daha adapte olacakları ve daha fazla güç bulacakları tahmin ediliyor.

Geçen sezon piyasaya sürülmesi beklenen karakter, 2018 yılında süper kahramanı canlandıran Chadwick Boseman‘ın Ağustos ayında hayata gözlerini yummasının ardından bir süre ertelenecek gibi duruyor. Marvel, 2022’de gösterime girecek olan Black Panther’i canlandıracak karakteri yeniden canlandırdığını ve filmin, devam filmi şeklinde oluşacak bir gösteri planladığını açıkladı.

Fortnite, yeni oyun içi evrenini geliştirdi. Geliştirdiği bu evren farklı ödül avcılarını odak noktası haline getiriyor. Epic, bu sezon birçok film karakterini yaratılan oyun içi evrenine ekledi. Ayrıca Mandalorian olarak da oynamanız mümkün. Eğer 100. seviyeye gelebilirseniz, oyun size yeni bir şey de sunuyor: Baby Yoda. 100. seviyeye ulaştığınızda, Baby Yoda kapsül içerisinde sizinle birlikte yüzüyor olacaktır. Yeni sezonunda birçok film karakterini bünyesinde bulunduran Epic, sadece bunlarla kalmıyor. Bununla birlikte God of War’dan Kratos’u, Halo’dan Master Chief’i ve Walking Dead’den iki farklı karakteri de sizlerle uluşturuyor.

Yeni sezonda gelen karakterler, oyuncuları ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Oyuna yeni bir boyut kazandıran karakterlerin kostümleri ve bünyelerinde bulundurdukları güçleri merak konusu.