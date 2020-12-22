Oyun
Black Panther artık Fortnite’ta
Black Panther, Marvel’ın bir süper kahramanı ve bu süper kahraman artık Fortnite’ın içinde. Bunun yanında Captain Marvel ve Taskmaster’ı da Savaşçı Paketinin bir parçası olarak alabilirsiniz.
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Black Panther, oyunlarda da bizi şaşırtıyor
Bildiğimiz üzere Epic, geçtiğimiz Pazartesi “Wakandan Salute” ifadesini yayınladıktan sonra Black Panther’in gelişini herkese duyurmuştu. Bu selamlama, izleyiciler arasında ikonik bir selamlama haline gelmişti. Filmin yeni oyuncu kadrosu açıklandıktan sonra şaşırtıcı bir ayrıntı daha paylaşıldı. Film, yurtiçinde toplam 700.4 milyon dolar hasılat yaptı. Totalde ise 1.35 milyar dolar hasılatı buldu. Bu kadar hasılat yapması izleyicileri şaşırtmamalı. Film, yayınlandığı andan itibaren popülaritesini zaten koruyordu.
Fortnite, Epic Games tarafından geliştirilen, 25 Temmuz 2017’de yayınlanan nişancı oyunu ve 4 kişiye kadar eşli oynamaya izin veren, görev yapma oyunudur. Oyun, aynı oyun motoruna sahip Save The World, Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) ve Kreatif adında üç oyun modunu içerir. Eylül 2017’de yayınlanan Hyatta kalma modu sonrasında oyunun popülaritesi arttı.
Fortnite, geçen sezon Marvel paketinde Black Panther‘in heykelini oyuncularla paylaştı. Fakat youncular, Black Panther’i tam olarak göremediler. Gösterilen bu heykel, oyuncularda merak oluşturdu. Aynı zamanda bu güncellemenin gelişiyle oyuna daha adapte olacakları ve daha fazla güç bulacakları tahmin ediliyor.
Geçen sezon piyasaya sürülmesi beklenen karakter, 2018 yılında süper kahramanı canlandıran Chadwick Boseman‘ın Ağustos ayında hayata gözlerini yummasının ardından bir süre ertelenecek gibi duruyor. Marvel, 2022’de gösterime girecek olan Black Panther’i canlandıracak karakteri yeniden canlandırdığını ve filmin, devam filmi şeklinde oluşacak bir gösteri planladığını açıkladı.
Fortnite, yeni oyun içi evrenini geliştirdi. Geliştirdiği bu evren farklı ödül avcılarını odak noktası haline getiriyor. Epic, bu sezon birçok film karakterini yaratılan oyun içi evrenine ekledi. Ayrıca Mandalorian olarak da oynamanız mümkün. Eğer 100. seviyeye gelebilirseniz, oyun size yeni bir şey de sunuyor: Baby Yoda. 100. seviyeye ulaştığınızda, Baby Yoda kapsül içerisinde sizinle birlikte yüzüyor olacaktır. Yeni sezonunda birçok film karakterini bünyesinde bulunduran Epic, sadece bunlarla kalmıyor. Bununla birlikte God of War’dan Kratos’u, Halo’dan Master Chief’i ve Walking Dead’den iki farklı karakteri de sizlerle uluşturuyor.
Yeni sezonda gelen karakterler, oyuncuları ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Oyuna yeni bir boyut kazandıran karakterlerin kostümleri ve bünyelerinde bulundurdukları güçleri merak konusu.
Oyun
Stardew Valley dev bir güncelleme aldı!
Piksel grafikli bir tarım simülasyonu olan Stardew Valley büyümeye devam ediyor. Oyunun PC sürümüne gelen 1.5 güncellemesiyle oyuna yepyeni eşyalar ve kumda bir şeyler yetiştirmeye çalışabileceğiniz bir sahil haritası ekleniyor.
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Stardew Valley geliştiricisi Eric “ConcernedApe” Barone oyunun web sitesinde gelen güncelleme hakkında “Lansmandan bu yana oyuna eklenen en büyük içerik yığını” olarak bahsetti. Gelen 1.5 güncellemesiyle oyuna split-screen coop modu eklendi. Bu özellik oyunu tek bir bilgisayardan dört kişiye kadar çok oyunculu olarak oynamanıza izin veriyor. Ayrıca oyun ayarlarını özelleştirmek için yeni bir gelişmiş oyun seçenekleri menüsü ve yeni saç stilleri dahil olmak üzere daha fazla karakter oluşturma seçeneği eklendi.
Bird's eye view of the new Beach Farm. Also a reminder to check out the new "Advanced Game Options" button on the character creation menu if you're starting a new game! pic.twitter.com/NYf374Iq7L
— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 21, 2020
İşte bugünkü güncellemede neler yer alıyor:
- Tanışılacak yeni insanlar
- Yeni hedefler
- Birçok yeni ürün
- Yeni bir görev türü
- Yeni bir çiftlik düzeni
- Yeni karakter etkinlikleri
- Yeni bir Topluluk Yükseltmesi
- Ev tadilatı (evinizi tamamen yükselttikten sonra)
- Ördekler artık yüzebiliyor
- Sandalyelere oturabiliyor
- Yatak hareket ettirilebiliyor
- Akvaryumlar
- Bir sürü yeni mobilya eşyası ve yeni mobilya türleri
- Yeni sırlar
- 9 yeni müzik
- Ve çok daha fazlası…
Ne yazık ki, konsol oyuncuları Stardew Valley’in en son güncellemesini deneyimlemek için beklemek zorunda kalacak. 1.5 Güncellemesi Switch, Xbox One veya PS4‘e ‘gelecek yılın başlarına’ kadar ulaşacak şekilde ayarlanmadı. Oyunun PC sürümüne ise Steam üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunda Türkçe dil desteği olduğunu hatırlatmakta da fayda var.
Oyun
Alien: Isolation, Epic Games Store’da ücretsiz
Epic Games Store tarafından yıl sonu indirimi kapsamında, 59 TL değerindeki başarılı korku oyunu Alien: Isolation ücretsiz olarak oyunculara sunuldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.
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Epic Games Store’un yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store, yeni yıl indirimleri kapsamında ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Beşinci günün ücretsiz oyunu, başarılı korku oyunu Alien: Isolation oldu. Oyunu, 22 Aralık 19.00’a kadar kütüphanenize ücretsiz olarak ekleyebilirsiniz. Oyun, kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor. 17 Aralık itibarıyla başlayan kampanyayla birlikte, 15 gün boyunca her gün bir oyun ücretsiz olarak oyunculara sunulacak. Epic Games Store’da, yıl sonuna kadar toplamda 15 adet oyun ücretsiz olarak verilecek. Şimdiye kadar Cities: Skylines, Oddworld: New n Tasty, The Long Dark ve Defense Grid 1 ücretsiz olarak verildi.
Alien: Isolation hakkında
Nasıl hayatta kalacaksın?
Oyun
Kerbal Space Program, çeşitli yapılar inşa etme özelliğine kavuşuyor
Kerbal Space Program bilenlerin keyifle oynadıkları, kendi uzay aracınızı ve roketinizi tasarlayarak uzayın derinliklerine yolculuklar yapabileceğiniz bir uzay simülasyonu. Üç farklı moda sahip oyunda Kerbal ismindeki uzaylı ırkı için bir uzay programı yönetiyorsunuz. Bilim modunda yeni teknolojilerin kilidini açmak ve bilginizi geliştirmek için çeşitli uzay deneyleri yapabiliyorsunuz. Kariyer modunda inşa, strateji, finansman gibi alanlara ağırlık verebiliyorsunuz. Sandbox modunda ise oyundaki tüm parçalar ve teknoloji ile aklınıza gelebilecek herhangi bir uzay aracını inşa edebilirsiniz.
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1.11 güncellemesi neler getiriyor
Oyun Nisan 2015’de piyasaya çıktı. 2020’de çıkacağı duyurulan oyunun ikinci versiyonu 2022 yılına ertelenmiş durumda. En son duyurulan yeni güncelleme ile küçük yeşil adamlar, uzayda çeşitli yapılar inşa edebilecekler.
1.11 güncellemesi, oyunculara çeşitli esneklikler sağlayacak ve oynanışı değiştirecek önemli unsurlarla geliyor. Oyundaki mevcut envanter sistemi, bu güncellemeyle daha fazla işlevsellik kazandırılarak yenilendi. Kerbanaut’lar ise görevleri için uygun parçaları seçerek kendi envanterlerini oluşturabilecekler. Göreve giderken gerekli parçaları envantere eklemek hayati önem taşıyacak. Mühendisler, araçlarını modifiye edebilecek hatta yeni bir aracın montajını yapabilecekler. Böylelikle ana üsse bağlı kalmayacaklar.
1.11 güncellemesi ayrıca oyundaki ışıklandırmayı da yeniliyor. Bu sayede oyun görsel açıdan çok daha cazip hale geliyor. Tüm bunlara ek olarak sondaları, droneları ve küçük uzay araçlarını daha çevik ve çok yönlü hale getirmeye yardımcı olacak olan daha küçük boyutlardaki iki adet reaksiyon kontrol sistemi de oyuna eklenecek.
Bu kapsamlı güncelleme, oyunun hayranları tarafından merakla beklenen Kerbal Space Program 2’nin çıkışının iki yıl sonraya ertelenmesiyle oluşan tepkileri biraz azaltabilecek gibi duruyor.
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