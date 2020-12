Black Panther artık Fortnite’ta

Piksel grafikli bir tarım simülasyonu olan Stardew Valley büyümeye devam ediyor. Oyunun PC sürümüne gelen 1.5 güncellemesiyle oyuna yepyeni eşyalar ve kumda bir şeyler yetiştirmeye çalışabileceğiniz bir sahil haritası ekleniyor.

İlginizi Çekebilir:

Stardew Valley geliştiricisi Eric “ConcernedApe” Barone oyunun web sitesinde gelen güncelleme hakkında “Lansmandan bu yana oyuna eklenen en büyük içerik yığını” olarak bahsetti. Gelen 1.5 güncellemesiyle oyuna split-screen coop modu eklendi. Bu özellik oyunu tek bir bilgisayardan dört kişiye kadar çok oyunculu olarak oynamanıza izin veriyor. Ayrıca oyun ayarlarını özelleştirmek için yeni bir gelişmiş oyun seçenekleri menüsü ve yeni saç stilleri dahil olmak üzere daha fazla karakter oluşturma seçeneği eklendi.

Bird's eye view of the new Beach Farm. Also a reminder to check out the new "Advanced Game Options" button on the character creation menu if you're starting a new game! pic.twitter.com/NYf374Iq7L

— ConcernedApe (@ConcernedApe) December 21, 2020