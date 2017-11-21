Black Friday İndirimlerine Gameloft da Katıldı!

Gameloft’un 2017 Black Friday indirimleri, 21 Kasım Salı günü itibariyle başladı.

Mobil oyun dünyasının en sağlam firmalarından biri olan Gameloft, bugün itibariyle Black Friday, yani Kara Cuma indirimlerine başladı. Gameloft oyunlarının oyun içi ürünlerinde %50’ye varan indirimler sunacak şekilde hazırlanan bu kampanyada Asphalt 8: Airborne, Blitz Brigade, Dragon Mania Legends, March of Empires, Sniper Fury, World at Arms gibi popüler oyunlar yer alıyor.

Gameloft’un sunduğu bu kampanya bugünden itibaren 29 Kasım tarihine kadar devam edecek. Oyunlar ile alakalı indirimler hakkındaki detayları buradaki bağlantıdan görebilirsiniz.