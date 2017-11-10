Bitcoin Nedir? Onur Gözüpek Anlatıyor

Bitcoin konusunda Türkiye’nin en bilinen isimlerinden biri olan Onur Gözüpek HWP’de Bitcoin’i anlatıyor.

Son birkaç yılın en popüler konularının başında kesinlikle Bitcoin geliyor. Blok zinciri olarak isimlendirilen Blockchain teknolojisini kullanarak üretilen dijital paraların tamamı için artık Bitcoin terimi kullanılıyor. Öte yandan birçok insan Bitcoin madenciliği ve Bitcoin ticaretini merak ediyor.

Bitcoin konusunda Türkiye’nin en bilinen isimlerinden biri olan Onur Gözüpek’ten bu konuda bize bazı temel bilgileri vermesini rica ettik. Onur da bizim çok yakın bir arkadaşımız olduğu için bizi kırmadı ve Bitcoin konusunda Ersin’in sorduğu sorulara cevap verdi.

Onur’dan konuyu “Ersin’e anlatır gibi anlatmasını” istediğimizi de özellikle belirtmek isteriz 🙂

Umarız bu video sizin de Bitcoin konusunda kafanızdaki soruların bir kısmına cevap verecektir.

Keyifle izlemenizi dileriz…