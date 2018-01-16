Bitcoin ve Kripto Paralarda Yokuş Aşağı!

Son yılların yükselen yıldızları kripto paralar bir anda tepeteklak düşüşe geçti.

2017 yılında en çok konuşulanlardan biri olan kripto paralar, geçtiğimiz günlerde Kore’deki kripto borsada yaşanan süreçler, tüm dünyadaki kripto para borsasını ciddi etkiledi. 15 bin doların altına düşmesine rağmen tekrar çıkış yakalayacağı konuşulan en popüler kripto para birimi Bitcoin, 11.000 dolara kadar geriledi. Ayrıca Ethereum %17, Ripple ise %26’lık bir düşüş yaşadı.

Tabii bu gerileme özellikle kripto para borsasına girmek isteyenler için bir fırsat olarak görülüyor. Geçmişte ciddi düşüşlerin ardından fırlama yapan bu Bitcoin ve altcoinler için düşüşe rağmen satın alımların artacağı konuşuluyor.