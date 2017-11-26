Bitcoin $9000 ile Rekor Kırdı!

24 saat içerisinde değerini yüzde 10 artıran Bitcoin, $9000 ile rekorunu tazeledi. Uzmanlar değer artışını Şükran Günü tatilinin ve Black Friday alışverişinin çevresinde artan yatırımcı ilgisine bağladı.

Rekor üstüne rekor

2017 yılı Bitcoin için oldukça önemli bir yıl oldu. Yılın başlarında $1000 civarında seyreden ve bugün itibariyle $9000′ a kadar değerini artıran kripto para birimi bir yıl içerisinde değerini dokuza katlayarak yatırımcılarının yüzünü güldürdü. 150 milyar dolar piyasa değeri ile aynı zamanda en değerli kripto para birimi ünvanını da elinde bulunduruyor. Geçtiğimiz ay $5000 değerini aşan Bitcoin, kısa süre içerisindeki sıçramalarıyla adeta rekor üstüne rekor kırmakta.

Şükran Günü ve Black Friday

ABD için perşembe günü Şükran günü sebebiyle çoğu banka ve borsanın kapalı olması yatırımcılar tarafından kripto paralar ile fazla işlem yapılmayacağı yönünde yorumlanmıştı hatta Bitcoin’in değer bile kaybedebileceği belirtilmişti. Tablolarda ise tam tersi bir sonuç göstererek herkesi şaşırtan kripto para birimi cuma günü $8200 seviyelerinde seyrederken bugünün erken saatlerinde yükselişe geçmiş ve $9100 seviyesine kadar yükselmişti. Şuan itibariyle $9000 civarında seyretmekte.

Son günlerini yaşadığımız 2017 yılının Bitcoin için nasıl sonuçlanabileceğine dair tahminler paylaşılırken ünlü analiz ve serbest fon yöneticisi Mike Novogratz, Bitcoin’in bu yılın sonuna kadar 10.000$ değerine ulaşacağını, yatırım danışmanlığı şirketi Fundstrat’ın kurucusu Thomas Lee ise Bitcoin’deki yükselişin devam edeceğini ve 2018 ortalarına kadar 11.500$ değerine ulaşacağı tahminlerini paylaştı.