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Bir telefonu kaç sene kullanıyoruz? Sizden Gelenler #61
Sizden Gelenler serimizin yeni bölümünde sosyal medya üzerinden bize sorduğunuz soruları yanıtladık.
Zaman Çizelgesi:
0:13 Mobil Dünya kongresi ile birçok amiral gemisi cihaza merhaba diyeceğiz yeni cihazlardan beklentilerimiz neler olmalı pazarlama stratejileri bir kenara bırakırsak
1:09 Çocukken insan, canının çektiği şeyleri ailesine söylemeden çalıp eve getirebiliyor. Sizin böyle bir anınız var mı?
2:35 Akıllı telefonunuzda ciddi bir arıza olsa ve yedek telefon olarak uzunca bir süre tuşlu telefon kullanmak zorunda kalsanız hangi telefonu tercih edersiniz? (Bu tercihte hangi markanın cihazını kullanmak isterisniz)
4:28 Yeni bir akıllı saat alacak olsanız Samsung Galaxy Watch Active 2 mi yoksa Huawei Watch GT 2 mi tercih edersiniz sebepleriyle açıklar mısınız ?
6:36 Tws önerisi: redmi earbuds seviyesi ses performansı olan özellikle telefonda konuşmak için mikrofon kalitesi enyi tws kulaklık önerisi (freebuds3 ten ucuzu var mı)))
8:43 Telefonlarda ips lcd ekranlar bana kötü geliyor ,kalitesiz hissi veriyor,amolede alıştığım için olabilirmi ? Ekran kenarlarından ışıksüzmesi, siyahların gerçek olmaması sorunlarından dolayı,sizde durum nasıl en sevdiğiniz ekran türü ne ,neden ?
12:08 Modemim sadece 1 duvar arkasından benim odama interneti nerdeyse hiçe yakın iletiyor. Bununla nasıl baş edebilirim veya hangi ek cihazı kullanmalıyım ? 50 megabit kablonet fiber kullanıcısıyım hızdan yana hiç şikayetim yok.
14:37 Bir telefonu ortalama kaç sene kullanıyorsunuz? Ben 4 senede bir değiştiriyorum
18:49 Sd 845 mi sd 730g mi biri eski amiral gemi diğeri güncel f/p işlemcisi
19:55 Merhaba HWP ekibi. Ben Dokuz Eylül üniversitesi endüstri mühendisliği 3. Sınıf öğrencisiyim. Mobil teknolojiye çok meraklıyım(çoğu teknoloji yayınını ve sitesini takip ediyorum) ve ileride bu konu üzerine bir işte çalışmak istiyorum. Bunun için şu anda Çince öğreniyorum (A1) seviyesindeyim. Mezun olduktan sonra Çine gidip( burs bulabilirsem yüksek lisans veya staj veya çalışmak amacıyla) orada bir şekilde mobil teknoloji şirketlerinden birinde çalışmak ve o şirketlerdeki insanlarla tanışmak istiyorum. Burada edindiğim tecrübelerle de Türkiyeye gelip Vestel, general mobile gibi mobil teknoloji üreten şirketlere girmeyi düşünüyorum. Böylece bence mobil teknoloji alanında olması gerekenden geri kalan Türk şirketlerinin daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Tavsiyeleriniz neler? Tüm ofisin (özellikle Ersin Abinin) düşüncelerini ve tavsiyelerini merak ediyorum.
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Cuma Raporu #87: Mate 30 fiyatı, Koronavirüs ve dahası
Cuma Raporu #87 videomuzda haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik.
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Videonun kronolojik sıralaması:
00:36 İstanbul Bilişim olayı
06:30 Koronavirüs ve teknoloji firmalarının aksiyonları
09:40 Apple’ın rekor çeyrek sonuçları
18:20 Huawei Mate 30 fiyatı belli oldu
29:53 Redmi Note 8 Pro DxOMark skoru
36:45 Apple, Avrupa’nın en büyük mağazasını İstanbul’a açabilir
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K20 Pro’dan Mi 9T Pro’ya geçmek – Sizin Yorumunuz (Anılcan Güler)
Redmi K20 Pro kullanıcısı olan Anılcan Güler, global sürüme geçmek için cihazını Xiaomi Mi 9T Pro modeli ile değiştirmiş. Bu videomuzda da Ersin’in sorularını yanıtlayan Anılcan, hem K20 Pro hem Mi 9T Pro hakkındaki görüşlerini aktarıyor.
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2020’de Nokia 8 kullanmak – Almak mantıklı mı?
2020’de kullanmak serimizin yeni konuğu Nokia 8 oldu. Hala güncel bir akıllı telefon olan ve insanların 2000 TL bandında tercih etmeyi düşünebileceği cihaz, bakalım bu yılın şartlarında bizlere neler sunuyor?
2020’de Nokia 8 kullanmak
İlk olarak cihaz 2017 Eylül ayında çıkmıştı, Ekim’de Türkiye’de satılmaya başlanmıştı. İlk satış fiyatı 3.299 TL‘ydi ancak 2000 TL‘ye daha sonra fiyat geriledi.
Çentik sevmeyenlere hitap eden bir ön tasarıma sahip telefon, ayrıca fiziksel kapasitif tuşları barındırıyor olmasıyla da günümüzdeki pek çok cihazdan kendini sıyırıyor. Ancak kalın üst ve alt çerçeveler nedeniyle, ekran kasa oranı pek de başarılı değil. Buna rağmen özellikle günümüzün büyük ekranlı cihazlarına oranla 5.3 inç ekranıyla, daha küçük bir cihaz isteyenlere hitap ediyor diyebiliriz. Tasarımsal açıdan cihaz hem arkası hem de yan çerçevelerinin metal olması dolayısıyla “premium” bir his veriyor diyebiliriz.
Telefonun kalbinde Snapdragon 835 işlemcisi yer alıyor. 2 önceki amiral gemisi işlemci olan bu model, günümüzde PUBG ve Call of Duty gibi oyunları 2K ekrana rağmen akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Ayrıca telefonun genel performansı da geçen 2 yıla rağmen hala hızlı. Kamera konusunda ise Nokia 8 ilginç bir telefon. Zira arkasında iki adet biri monochorme biri de renkli olan 13 MP’lik kameralar barındırıyor. Açıkcası telefonla yaptığımız denemelerde gece çekimleri hariç telefonun kamera performanısı gayet beğendik. Ancak gece çekimlerinde grenlerin ve kirliliğin fazla olduğunu gözlemledik.
Son olarak 3090 mAh kapasiteli bir pille gelen telefon, 2 yılın ardından bize yaklaşık 6 saatlik bir ekran süresi sundu.