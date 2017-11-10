Bir Oyun Konsolunda Önemli Olan Donanım mı? Yoksa İçerik mi?

Paris Oyun Haftası’nda PlayStation’ın Xbox One X’e cevap niteliğinde sunduğu oyunların ardından bu iki konsol hakkında değerlendirmelerimizi yapıyoruz.

Son dönemde en çok konuşulan cihazlardan biri haline gelen Xbox One X, sunduğu üst düzey donanım detayları ile harika bir dörüntü sunabiliyor. Bir diğer yandan Paris Oyun Haftası’nda sahneye çıkan PlayStation, işin donanımdan ziyade içerik tarafında önemli olduğunu gösterircesine birçok oyununu tanıttı.

Peki, özel oyunlar ile şov yapan PlayStation 4 Pro mu? Yoksa 4K 60 fps deneyimi sunabilen, grafik canavarı olup özel bir tek oyunu dahi olmayan Xbox One X mi galip gelecek? Aydoğan’ın değerlendirmesi ile PGS temalı videomuzda bu konuya değiniyoruz.