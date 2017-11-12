Bir iPhone Kullanıcısının Sony Xperia XZ Premium Deneyimi

iPhone modelleri kullanan ve fazlasıyla seven Onur Gözüpek, bu videomuzda da Sony Xperia XZ Premium deneyimini aktarıyor.

Hepinizin bildiği gibi Onur Gözüküpek bizim yakın bir arkadaşımız. Onur aynı zamanda da Apple ekosisteminin Türkiye’deki en büyük savunucularından biri. “Kim Sony Xperia XZ Premium Kullanmak İster” serimizde Onur’dan da XZP’yi kullanmasını rica ettik

Daha önce kanalımız için farklı ZenFone modellerini kullanarak Onur, bu sefer de bizi kırmadı ve bşr süreliğine Sony Xperia XZ Premium’u asıl telefonu olarak kullandı.

Bu videoda da Onur Snapdragon 835’li XZP ile kendi kullandığı iPhone modellerini kıyaslıyor. Son kullanıcı olarak XZP’nin kendisine yaşattığı deneyimi anlatıyor.

Keyifle izleyeceğinizi umuyoruz.