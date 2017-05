Bir hacker işinin ehli olma amacı güdüyorsa, neyle karşı karşıya olduğunu kesinlikle iyi bilmeli. Peki kafayı bilgisayar korsanı olmaya takmış bir kişi, hangi yazılımlara niçin hakim olmalı? Sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Donanımlı bir korsan hangi becerilere sahip olmalıdır?

İşinin ehli bir bilgisayar korsanının C, C++, Python ve JAVA gibi programlama dillerine ve kodlama yeteneklerine sahip olması şart. Unix temelli C programlama dili en çok kullanılan ögelerden biridir. Peki bilgisayar korsanları bunları nerede kullanırlar? Cevap basit ama çarpıcı: Her yerde. Ne de olsa amaç, virüs parçalarını sunucuya enjekte etmek ve akışın doğal ilerleyişini engelleyerek onu zehirlemektir. Bir bilgisayar korsanı, kod parçacığını ne kadar iyi yazarsa ve ilgili sunucuya ne kadar iyi enjekte ederse, başarılı olma şansı da o kadar artar.

Web uygulaması güvenliğinden ağ uygulama güvenliğine, her şey ama her şey kodlama ile bağlantılıdır. Eğer bir web sitesinin veya ağın nasıl işlediğini biliyorsanız, onun zayıf yönlerini de bilirsiniz. Hacker adı verdiğimiz kişiler anonim çalışırlar ve kimlikleri belirsizdir. Zira bu, onların en büyük gücü konumundadır.

Kötü amaçlı yazılım uygulaması geliştirme konusunda üst düzey bilgiye sahip olmak, korsanlık yazılımları yardımıyla, büyük oyundaki tüm faktörleri istikrarsız hale getirebilir. Internette kolayca bulunabilen uygulamalar düşünüldüğünde, uzmanlık akıl almaz bir avantaj anlamına gelir.

Nasıl uzman olunur?

Bir bilgisayar korsanı, gerekli araçları elde etmiş olsa bile web’in işleyişini bilmek zorundadır. Bu nedenle Python en iyi seçenektir. Yazımızda, bilgisayar korsanlarının gizli çalıştıklarını ve bunun, onların en büyük gücü olduğunu vurgulamıştık. Python, bir bilgisayar korsanına iz bırakmadan işini tamamlaması için mükemmel araçlar sunar. Uzmanlar, Python’u öğrenmek için en iyi yöntemin basit bir projeyle başlamak olduğunu düşünüyorlar. Yani uzmanlara göre; öğrenme süreci, teorik yöntemden ziyade pratik yöntemle gerçek olur. Yani en etkili yol düşünceleri şekillendirip bir yetenek geliştirmektir.

Bazı bilgisayar korsanları, amaçlara ulaşmak için Amazon.com üzerinden ciltlerce kitap sipariş ederler. Böylece kendilerine sağlam bir temel oluştururlar. Bazıları python.org’u ziyaret ederek, gereken becerileri ilk elden edinmeyi tercih ederler ve başarıya kısa yoldan kavuşmayı arzularlar.