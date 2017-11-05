Bir Ersin Akman Üçlemesi #3: Ve Bizim Çocuklar…

Cep Telefonu – Teknoloji Emperyalizmi ve Bizim Çocuklar üçlemesinin son videosuyla karşınızdayım. Bu sefer sizlere “bizim çocuklardan” bahsedeceğim.

Kaş yapayım derken göz çıkaran “bizim çocuklardan”…

Para karşılığında inceleme videosu çeken “bizim çocuklardan”…

Dünyanın en büyük e-ticaret sitesini kündeye getirmeye çlışan “bizim çocuklardan”…

Okurlarının, izleyicilerinin yaptıkları alışverşlerden komisyon alan ama bunu inkâr eden “bizim çocuklardan”…

“Bu telefonla çektiğimiz videolar yayınlanacak kalitede değil” diyerek markalara şantaj yapan, sonrasında 29 bin lirayı alınca o markanın iPhone’dan bile daha iyi telefonlar ürettiğini söyleyen “bizim çocuklardan”…

Bir siyasi görüşün temsilcisiymiş gibi davranıp, yaptığı teknoloji yayınıyla değil de olduğunu iddia ettiği siyasi desteği ile markalardan reklam almaya çalışan “bizim çocuklardan”…