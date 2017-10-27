Bir Doktor iPhone Cihazı Olan Butterfly iQ ile Kendi Kanserini Teşhis Etti

Bu yılın başlarında bir cerrah iPhone için yeni bir ultrason cihazı olan Butterfly iQ’yü test ederken kendi kanserini teşhis etti.

Bir onkolog olmayan Dr. John Martin, daha büyük ve daha pahalı bazı makinelerin yerine geçebilecek küçük bir ultrason cihazı olan Butterfly iQ‘yu test etmeye başladı. Boğazında bir rahatsızlık hissettiğinde kendisine bir tarama yapmaya karar verdi.

Tarayıcıdan iPhone cihazının erkanına yansıyan görüntü, Martin’e açık ve okunması kolay bir şekilde mümkün olan en kötü haberlerden birini verdi: bir tümörü vardı ve kanserli görünüyordu. Butterfly iQ ve iPhone’u sayesinde, erken teşhisi koyulan doktor erken teşhis ile tedavi görmeye başladı. İşte o doktorun hikayesi: