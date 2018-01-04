Bir Devrin Sonu! Microsoft Kinect Projesini Sonlandırıyor

Microsoft, resmi olarak Kinect adaptörü üretiminin durdurulduğunu bildirdi. Satışına da son verilen kamera ve adaptörü artık sadece ikinci el olarak alınabilecek.

2010 yılında Xbox 360 ile hayatımıza giren ve kullanıcıların konsollarıyla interaktif etkileşimini artıran Kinect, Microsoft tarafından yapılan resmi bilgilendirme ile artık üretilmeyecek ve satılmayacak.

Bundan birkaç ay önce Kinect kamera üretiminin durdurulduğuna dair bilgiler gelmiş ve Xbox One’ın yeni modellerinde(One S ve One X) Kinect bağlantı noktasının yer almadığı görülmüştü. Gelen yeni bilgilerle Microsoft’un yeni Xbox One modellerine kamerayı bağlamayı yarayan adaptörün de üretimine ve satışına son verildiği bildirildi.

Firmanın bu kararı almasının arkasında dikkatli bir şekilde düşünüldükten sonra, Xbox One ve Windows 10 için yeni aksesuarlara odaklanmak olduğu belirtildi.

Son dönemde adaptörü bulmak iyice zorlaşırken resmi bilgilendirme sonrası adaptörün fiyatları Amazon gibi sitelerde $29.99’dan $269 seviyelerine kadar yükselmiş durumda üstelik ikinci el olmasına rağmen.

Dünya genelinde Kinect hatrı sayılır kullanıcı sayısına sahipken firma bu karar karşısında öfkelenen kullanıcıları ne gibi yeniliklerle sevindirecek merak ediyoruz.