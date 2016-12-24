Bir Çalışan Google’a Gizliliği İhlal Etme Davası Açıyor

Google’da ürün yöneticisi pozisyonunda olan bir çalışan şirketi California işçi haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Çalışan dün itibariyle Google’ı şirket çalışanlarını gözetlemeye yarayan programlar kullanmaya zorladığından dolayı üst mahkemeye başvurdu. Şirket politikasına göre çalışan bilgileri güvenlik kuvvetlerine sızdırılabiliyor. Kendi avukatları dahi olsa şirket içi konuşmalar yasadışı faaliyet şüphesi kapsamında raporlanabiliyor.

Şirket politikalarında oldukça garip maddeler var. Mesela çalışanlar büyük bir Silikon Vadisi şirketin çalışmanın nasıl bir şey olduğunu anlatan kitap yazamıyor. Bu gizlilik politikalarının amacı güvenlik birimlerine sızdırmayı engellemek yerine çalışanların hassas bilgileri basına sızdırmasını engellemek olması gerekiyor. Dava şirketin kurucusu adına açılmış bulunmakta. Ancak bu ismin Sergey Brin mi yoksa Larry Page mi olduğu bilinmiyor.

Şirket 12 farklı suçlamayla karşı karşıya. Eğer haksız bulunursa her bir suçlama için 100 dolar para cezasına çarptırılabilir. Şirketin 61.000’den fazla çalışanı bulunuyor. Eğer yapıldığı kabul edilen ihlaller ceza ödemelerinden sonraki 1 yıl içerisinde tekrarlanırsa para cezası iki katına çıkıyor.