BİM’den UCUZ Wi-Fi Mesh aldık: Mercusys Halo S3

Mercusys Halo S3 videomuzda, BİM’de satışa çıkan uygun fiyatlı Wi-Fi Mesh çözümünü inceledik. 20 Aralık itibarıyla 149 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan ürün, Mesh sistemleri arasında en ucuz çözümlerden bir tanesi.

Wi-Fi Mesh nedir, avantajları nelerdir?

Evinizde veya iş yerinizde bazı noktalarda Wi-Fi çekim problemi varsa, yeni yeni hayatımıza giren Mesh ağları bu konudaki en güzel çözümlerden bir tanesi.

Mesh sisteminin en güzel avantajlarından bir tanesi, kurulum sonrasında kullandığınız cihazlarda ağ değişikliği yapılmasına gerek olmaması. Yani evinizde diyelim ki akıllı telefonla dolaşıyorsunuz. Salona gittiğinizde sinyal en güçlü hangi Mesh biriminden geliyorsa, telefonunuz otomatik olarak oradan sinyalleri alıyor. Arka odaya gittiğinizde ise yine hiçbir ağ değişikliği olmadan sinyallerin yüksek olduğu birimden kesintisiz bir Wi-Fi performansı alabiliyorsunuz.

Mercusys Halo S3 inceleme

Ürün 200 m²’ye kadar, 2 ila 4 odalı evler için tasarlanmış bir model. Oldukça uygun fiyatlı olduğundan, daha üst seviye Mesh sistemlerine göre teknik özellikleri daha mütevazı. Örneğin çift bant desteği yer almıyor ve 2.4 GHz üzerinden maksimum 300 Mbit kablosuz hıza ulaşabiliyorsunuz.

Ürünü kutusundan çıkarttığınızda iki adet Halo S3 Mesh birimi, güç adaptörleri ve bir adet Ethernet kablosu çıkıyor. Ürünün kurulumu için önce bir Mesh birimini Ethernet kablosu ile modeminize veya router’ınıza bağlayarak güç adaptörünü takmanız gerekiyor. Ürünün üzerindeki LED aydınlatma yeşile döndüğünde, bağlantı gerçekleşmiş demektir. Şimdi sırada diğer Mesh birimini internetin çekmediği yere yakın bir yere prize takmak ve Pair düğmesini kullanarak eşleştirme yapmada. Eşleştirme sağlandıktan sonra, cihazlarınızla Mercusys ağına bağlanarak internete kavuşabilirsiniz.