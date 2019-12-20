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BİM’den UCUZ Wi-Fi Mesh aldık: Mercusys Halo S3
Mercusys Halo S3 videomuzda, BİM’de satışa çıkan uygun fiyatlı Wi-Fi Mesh çözümünü inceledik. 20 Aralık itibarıyla 149 TL fiyat etiketiyle satışa çıkan ürün, Mesh sistemleri arasında en ucuz çözümlerden bir tanesi.
Wi-Fi Mesh nedir, avantajları nelerdir?
Evinizde veya iş yerinizde bazı noktalarda Wi-Fi çekim problemi varsa, yeni yeni hayatımıza giren Mesh ağları bu konudaki en güzel çözümlerden bir tanesi.
Mesh sisteminin en güzel avantajlarından bir tanesi, kurulum sonrasında kullandığınız cihazlarda ağ değişikliği yapılmasına gerek olmaması. Yani evinizde diyelim ki akıllı telefonla dolaşıyorsunuz. Salona gittiğinizde sinyal en güçlü hangi Mesh biriminden geliyorsa, telefonunuz otomatik olarak oradan sinyalleri alıyor. Arka odaya gittiğinizde ise yine hiçbir ağ değişikliği olmadan sinyallerin yüksek olduğu birimden kesintisiz bir Wi-Fi performansı alabiliyorsunuz.
Mercusys Halo S3 inceleme
Ürün 200 m²’ye kadar, 2 ila 4 odalı evler için tasarlanmış bir model. Oldukça uygun fiyatlı olduğundan, daha üst seviye Mesh sistemlerine göre teknik özellikleri daha mütevazı. Örneğin çift bant desteği yer almıyor ve 2.4 GHz üzerinden maksimum 300 Mbit kablosuz hıza ulaşabiliyorsunuz.
Ürünü kutusundan çıkarttığınızda iki adet Halo S3 Mesh birimi, güç adaptörleri ve bir adet Ethernet kablosu çıkıyor. Ürünün kurulumu için önce bir Mesh birimini Ethernet kablosu ile modeminize veya router’ınıza bağlayarak güç adaptörünü takmanız gerekiyor. Ürünün üzerindeki LED aydınlatma yeşile döndüğünde, bağlantı gerçekleşmiş demektir. Şimdi sırada diğer Mesh birimini internetin çekmediği yere yakın bir yere prize takmak ve Pair düğmesini kullanarak eşleştirme yapmada. Eşleştirme sağlandıktan sonra, cihazlarınızla Mercusys ağına bağlanarak internete kavuşabilirsiniz.
Sizin Yorumunuz
47.000 TL’lik 16 inç MacBook Pro – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer)
16 inç MacBook Pro modelini gerçekten satın alarak deneyimini bizlere aktaran Güçlü Atamer, iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10 Plus karşılaştırması ardından yeniden HWP ekranlarında.
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İşi gereği böylesine pahalı ve güçlü bir bilgisayarı tercih etmek durumunda kalan Güçlü, daha önceki MacBook deneyimleri ve şimdiki ile ne gibi artıları ve eksileri olduğunu yeniden inceleme tadında aktarıyor.
iPhone 11 Pro Max ve Samsung Galaxy Note 10+ – Sizin Yorumunuz (Güçlü Atamer); https://youtu.be/WlHe5N-KCX0
Güçü Atamer YouTube kanalı; https://www.youtube.com/user/gatamer
İyi seyirler…
İnceleme
XIAOMI POMPA DA YAPMIŞ! | Mi Elektrikli Hava Kompresörü
Xiaomi pompa modeli ile karşınızdayız. Çinli marka geniş skaladaki ürünlerinden biri olan Xiaomi Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü akıllı pompa deneyimini gerçekleştiriyor.
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Mi Taşıonabilir Elektrikli Hava Kompresörü ya da Xiaomi Pompa içerisindeki 2.000 mAh dahili bataryası ile 150 psi, 10,5 bar basınca kadar pompalama işlemi yapabiliyor.
Top, şişme yatak gibi basit ürünlerin yanı sıra bisiklet, motosiklet ve otomobil lastiği de şişirebilen Mi Taşınabilir Elektrikli Hava Kompresörü’nün detaylarını videomuzda görebilirsiniz.,
İyi seyirler…
Aksesuar
Gece kadar sessiz klavye ve fare | Logitech MK470 & M350
Logitech MK470 klavye ve fare seti ile Logitech M350 fare incelemesi ile karşınızdayız.
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Logitech MK470 Slim Combo
Minimalist, modern ve ince yapısıyla dikkat çeken M470 klavye ve fare kombosu masanızda şık bir görünüm sunarken klasik klavye ve fare setlerine göre çok daha az yer kaplıyor. Bu sayede alandan tasarruf sağlayabileceğiniz MK470 ve M350 modellerinde konfor unsurları da ön plana alınmış.
Gece kadar sessiz
Özel geliştirilmiş ince profilli tuşları ile sesi %90 azaltılmış olan MK470 ve M350, fısıltıdan bile daha az ses çıkararak en sessiz ortamda bile çıt çıkarmadan çalışmaya devam edebiliyor. Kablosuz yapısıyla içerisinden çıkan Logitech alıcısından 10 metreye kadar mesafede iletişim halinde olabilen MK470’in yanı sıra M350 ise Bluetooth desteğine de sahip.
Pil değiştirmeyi unutun!
Normal kullanımda M350 ve MK470 fareleri 18 aylık pil ömrüne sahipken, klavye ise 36 aylık pil ömrü ile fark yaratıyor. İlk satın alımdan sonra en az bir yıl boyunca rahatlıkla kullabileceğiniz MK470 tak çalıştır kolaylığı ile çalışıyor.